César Inga vive horas decisivas en su carrera, con una gran opción de emigrar al Kansas City de la MLS, pero mientras se define su futuro en el extranjero, Universitario tomó una decisión clara.

El volante peruano de 23 años está en la mira del fútbol estadounidense y su posible salida representa una oportunidad importante tanto en lo deportivo como en lo económico. Sin embargo, en Ate dejaron en claro que, hasta que no exista un acuerdo cerrado, Inga sigue siendo una pieza utilizable dentro del plantel.

Por eso, el comando técnico de Javier Rabanal decidió alinearlo ante Melgar, en un partido que sirvió para medir variantes y ajustar detalles de cara a la temporada 2026. La presencia de Inga no pasó desapercibida, ya que muchos esperaban que fuera reservado mientras se resolvía su situación contractual.

El amistoso, que terminó con global favorable de 3-2 para Universitario, dejó buenas sensaciones colectivas y también confirmó que el club no piensa “congelar” a sus jugadores por posibles transferencias. En la ‘U’ priorizan la competencia interna y el rendimiento inmediato.

César Inga jugando en el Universitario vs. Melgar. (Foto: Universitario)

¿César Inga se va de Universitario?

César Inga queda en el centro de la escena: con un pie en el fútbol internacional y otro aún en Universitario. Su participación ante Melgar fue una señal clara de que, hasta nuevo aviso, los cremas cuentan con él, aunque el mercado puede cambiarlo todo en cuestión de días.

Mientras tanto, Kansas City sigue evaluando los últimos detalles para avanzar con la operación. Desde el entorno del futbolista hay optimismo, pero también cautela, conscientes de que una salida a la MLS puede marcar un antes y un después en su carrera profesional.

César Inga cuando fue presentado en Universitario. (Foto: Universitario)

¿Qué edad tiene César Inga?

César Inga tiene 23 años, es peruano y juega para Universitario. Además, tiene contrato con los cremas hasta diciembre del 2027, pero Kansas City hizo una oferta por él y podría ficharlo.

¿Cuánto vale actualmente César Inga?

César Inga vale 1,50 millones de euros a sus actuales 23 años, según información oficial de Transfermarkt. Hay que mencionar que es el monto más elevado que ha alcanzado hasta el momento en su carrera como profesional.

Datos claves

César Inga es opción de fichaje para el Kansas City de la MLS.

Universitario venció 3-2 a Melgar en duelo de preparación alineando al volante.

El DT Javier Rabanal utilizó al jugador de 23 años previo a temporada 2026.

