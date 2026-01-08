Antes de la Noche Crema, Universidad de Chile le robó un refuerzo a Universitario de Deportes

Universitario de Deportes enfrentará a Universidad de Chile el próximo 24 de enero en la Noche Crema, que servirá de presentación del plantel y del nuevo entrenador Javier Rabanal. Aunque, también habrá novedades del lado del rival chileno, sobre todo con un futbolista que pudo haber sido refuerzo de la ‘U’ en este 2026.

Es que Octavio Rivero tiene todo arreglado para ser el nuevo centrodelantero de Universidad de Chile en este 2026. Según informó en las últimas horas TNT Sports, llegará este sábado a Chile para firmar un contrato multianual con la institución azul.

Universitario tuvo como opción a Octavio Rivero

La opción del centrodelantero uruguayo-español estuvo muy presente en las oficinas de Universitario. Durante las últimas semanas estuvieron buscando un ‘9’ para que pueda competir o ser acompañante de Álex Valera, máximo goleador ‘crema’ en la temporada 2025 (17 goles).

Octavio Rivero logrará destrabar su salida de Barcelona SC, club en el que tuvo buenos números, para llegar a Universidad de Chile. Sin embargo, el club ecuatoriano padeció algunos problemas económicos que afectaron al pago de los sueldos de sus jugadores, entre ellos, Rivero.

Por tal motivo, varios futbolistas estarían dispuestos a abandonar el club. En el caso del atacante de 33 años, lo hará para jugar en Universidad de Chile. Desde Universitario, hubo un interés, pero no se materializó en negociaciones.

Universitario prefirió a Sekou Gassama antes que a Octavio Rivero

En cambio, el conjunto ‘crema’ optó por la llegada del senegalés-español Sekou Gassama. Hasta el momento, no ha llegado al Perú para ponerse a trabajar bajo las órdenes de Javier Rabanal. Esto ha causado algunos comentarios cuestionables a su profesionalismo durante las últimas horas.

Es que Gassama habría pedido unirse a Universitario recién el 20 de enero por problemas familiares. Sin embargo, el nuevo atacante ‘crema’ estaría trabajando como streamer, comentando y opinando sobre la Copa Africana de Naciones, que se está disputando en Marruecos.

Se espera que el nuevo atacante ‘merengue’ se ponga a disposición del club y empiece a trabajar bajo las órdenes de Rabanal en la fecha acordada. Caso contrario, la ‘U’ deberá evaluar qué hacer con el jugador y si deberá buscar otra opción, sobre todo, pensando en la Copa Libertadores 2026.

Los detalles del Universitario vs. Universidad de Chile por la Noche Crema

Universitario y Universidad de Chile se enfrentarán el sábado 24 de enero en el Estadio Monumental de Lima. Se trata de La Noche Crema donde el conjunto peruano presentará a sus nuevas figuras y al resto de su plantilla, al igual que al nuevo entrenador Javier Rabanal.

Será un duelo entre las dos ‘U’, que se podrá ver para todo el Perú a través de la pantalla de TV Perú y Canal D del IRTP, según confirmó la propia institución.

Datos claves