LDU reveló por qué Lisandro Alzugaray dejó el club para fichar por Universitario: “Para nosotros no…”

El club ecuatoriano dio a conocer el verdadero motivo por el que el volante argentino llegó a la 'U'. Conoce todos los detalles.

Por Nicole Cueva

Lisandro Alzugaray
© Composición Bolavip PerúLisandro Alzugaray

En la antesala del inicio de la temporada, Universitario generó gran impacto al confirmar la incorporación de Lisandro Alzugaray, procedente de LDU de Quito y considerado uno de los refuerzos que mayor expectativa ha despertado.

El mediocampista argentino viene de destacar en el fútbol ecuatoriano y se integrará al plantel ‘crema’ con el objetivo de pelear por el tetracampeonato bajo la dirección de Javier Rabanal.

En las últimas semanas, se han presenciado diversos cambios en el equipo con la salida de algunos jugadores importantes ante propuestas más atractivas, pero también con la llegada de refuerzos como Alzugaray.

LDU reveló por qué dejó ir a Alzugaray

Luego de confirmarse el fichaje de Lisandro Alzugaray por Universitario, el presidente de LDU de Quito, Isaac Álvarez, explicó que la decisión de no retener al jugador respondió a razones económicas, así como a la planificación deportiva que el club viene desarrollando.

El profesor Rabanal lo pidió y la propuesta que hizo el campeón peruano para nosotros no era algo que pudiéramos igualar, no porque no quisiéramos, sino porque no podíamos fallarle al jugador, ni a nuestros conceptos de equilibrio deportivo y económico“, señaló el directivo en conferencia de prensa.

Universitario, contundente, le agradece a Tiago Nunes por el fichaje de Lisandro Alzugaray

Todo apunta a que la oferta económica presentada por la institución ‘merengue’ fue superior a lo que el club ecuatoriano podía igualar, lo que derivará en la salida de una de sus principales figuras de cara a la temporada 2026.

Lisandro Alzugaray se despidió de LDU

LDU ofreció una conferencia de prensa para darle la despedida a Lisandro Alzugaray. El futbolista, que conquistó dos títulos de LigaPro, una Copa Sudamericana y una Supercopa de Ecuador con los ‘Albos’, expresó su agradecimiento por el respaldo y el cariño recibido.

“Me voy feliz, porque en este tiempo logramos 4 títulos en 3 años y es para resaltar, no es fácil. Agradecer a la hinchada que me ha bancado en muchos momentos”, indicó.

Equipos en los que ha jugado Lisandro Alzugaray

La carrera de Lisandro Alzugaray lo ha llevado a vestir la camiseta de clubes importantes como Atlético Paraná, Newell’s Old Boys, Universidad Católica, LDU de Quito y, más recientemente, Universitario de Deportes.

DATOS CLAVES

  • Universitario oficializó la contratación del delantero Lisandro Alzugaray por las próximas dos temporadas.
  • El futbolista de 35 años llega procedente de LDU de Quito, donde obtuvo 4 títulos.
  • La directiva de LDU reconoció que no pudo igualar la oferta económica del club peruano.
nicole cueva
Nicole Cueva
Better Collective Logo