Universitario encontró un inesperado aliado en Tiago Nunes para concretar el fichaje de Lisandro Alzugaray, delantero argentino de 35 años que reforzará al cuadro crema en la temporada 2026 de la Liga 1 y la Copa Libertadores. El técnico brasileño, hoy al mando de Liga de Quito, tomó una decisión estratégica que terminó favoreciendo directamente al club peruano.

La apuesta de Tiago Nunes por rejuvenecer el plantel de Liga de Quito fue clave. El entrenador optó por bajar el promedio de edad del equipo ecuatoriano con miras a sostener una mayor intensidad física y competitiva, lo que abrió la puerta de salida para futbolistas experimentados como Alzugaray, pese a su buen rendimiento reciente.

En ese contexto, Universitario supo moverse con rapidez. La directiva crema interpretó que la salida de Alzugaray no respondía a una baja futbolística, sino a un cambio de perfil del plantel, y aceleró las gestiones para sumar a un atacante que venía de firmar 14 goles y 6 asistencias en el 2025, cifras que respaldan su vigencia.

Un punto determinante fue el rol indirecto de Tiago Nunes como referente del fútbol peruano. El DT brasileño no solo dio facilidades para la salida del delantero, sino que además brindó buenas referencias de Universitario y de la Liga 1, un torneo que conoce bien tras su paso por Sporting Cristal, donde dejó una imagen positiva a nivel institucional y deportivo.

Lisandro Alzugaray y Tiago Nunes en Liga de Quito. (Foto: Getty Images)

Universitario hizo oficial el fichaje de Alzugaray

El fichaje de Lisandro Alzugaray no solo responde a una necesidad deportiva de Universitario, sino también a una cadena de decisiones estratégicas que arrancaron en Ecuador.

Para Alzugaray, el mensaje fue claro: Universitario es un club grande, competitivo y con presión internacional. La experiencia de Nunes en Perú sirvió para reforzar la idea de que la Liga 1 ofrece un contexto ideal para un futbolista de jerarquía que busca protagonismo inmediato y retos continentales.

Así anunció Universitario el fichaje de Alzugaray. (Foto: Universitario)

¿Cuánto vale actualmente Lisandro Alzugaray?

Lisandro Alzugaray vale 250 mil euros a sus actuales 35 años, según la última información oficial de Transfermarkt. Hay que recordar que en su mejor momento llegó a costar 1,20 millones de euros, eso fue en el año 2021 cuando tenía 31 años y jugaba para la Universidad Católica de Ecuador.

¿Hasta cuándo Tiago Nunes tiene contrato con Liga de Quito?

El técnico Tiago Nunes tiene contrato con Liga de Quito hasta diciembre del 2026, según información oficial de Transfermarkt. A sus 45 años el entrenador dirigió a clubes como Athletico Paranaense, Corinthians y Gremio en Brasil, Sporting Cristal en Perú.

Datos claves

Universitario fichó al delantero argentino Lisandro Alzugaray para la temporada 2026.

El atacante registró 14 goles y 6 asistencias durante la campaña 2025.

Tiago Nunes facilitó su salida de Liga de Quito para rejuvenecer el plantel.

