Mientras Diego Romero es figura en Universitario, en Banfield lo extrañan

Una de las grandes dudas que se tenía en Universitario de Deportes es el nivel de Diego Romero. Muchos dudaban del golero de 24 años de edad por el año que pasó en Argentino. No tuvo oportunidades de tapar, pero al parecer su nivel en ningún momento bajó y hoy es uno de los mejores aciertos en Ate. Siendo un golero que da seguridad y que podrían incluso llegar a vender por un buen dinero en el futuro.

Publicidad

Publicidad

Pero en el cuadro de Banfield nunca supieron aprovecharlo al 100%, si bien lo tuvieron todo un año, no le dieron las oportunidades. En su lugar, prefirieron tener a Facundo Sanguinetti en todo momento, pero hoy en día no está teniendo buenos rendimientos. Por esa razón, en el último juego ante Racing Club el hincha no dudó en resaltar sus errores en las redes sociales.

Quejas contra Sanguinetti (Foto: X).

La afición del ‘Taladro’ no está nada contentos con el rendimiento que viene mostrando el portero Facundo Sanguinetti. Varios aficionados ya están cansados del golero, por eso incluso están pidiendo que se le pueda dar la oportunidad al meta suplente. Esto habla mucho de lo que está pasando el conjunto argentino en este momento.

Publicidad

Publicidad

El cuadro de Pedro Troglio no pudo asegurar que Diego Romero tendría oportunidades este 2026. Esto debido a que tenían la intensión de vender a Sanguinetti, pero de no hacerlo se iba a quedar siendo el número 1. Por tal motivo, el arquero nacional prefirió volver y ganarse el puesto en Ate. Donde ahora viene siendo figura, pese a un gol dudoso ante Cienciano, después ha demostrado gran firmeza.

¿Qué dijo Pedro Troglio sobre Diego Romero?

El entrenador de 60 años de edad, habló hace poco con respecto al hecho que estaban deseosos de contar con Diego Romero. Pero claro, la idea era que pueda ser titular en un futuro con la venta de Sanguinetti, era la condición. No obstante, no se sabía en que momento pasaría eso, así que por ese motivo el golero tomó la decisión de volver y tener minutos en el fútbol peruano.

ver también La dura autocrítica que se hizo Sekou Gassama tras debutar con Universitario: “Me he sentido cansado”

Diego Romero en los entrenamientos de Banfield (Foto: Banfield)

Publicidad

Publicidad

“A Diego Romero lo tuve en Banfield, es un arquerazo. Él llegó porque pensaron que a nuestro arquero titular y capitán Sanguinetti lo iban a vender, pero nunca se dio. Nosotros queríamos que se quede, pero él decidió volver a Universitario“, explicó el DT en La Parrilla del loco.

Con un futuro incierto en argentina, el golero peruano decidió tomar la mejor decisión para su carrera. Por ahora está saliendo muy bien su vuelta, ya que es considerado uno de los mejores del plantel ‘crema’, aparte de tener la chance de ser visto para una posible migración en la Copa Libertadores.

Datos Claves

El portero de 24 años, Diego Romero , regresó a Universitario de Deportes este 2026.

, regresó a este 2026. Pedro Troglio , DT de 60 años, confirmó que Banfield no vendió a Facundo Sanguinetti.

, DT de 60 años, confirmó que no vendió a Facundo Sanguinetti. La afición del Banfield criticó el rendimiento de Sanguinetti tras el partido ante Racing.

Publicidad