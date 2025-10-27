Es tendencia:
¡No aguantó más! Diego Romero no se presentó a entrenar con Banfield por preocupante razón

El portero nacional no la pasa nada bien en el club argentino tras un problema con la dirigencia. Conoce de qué se trata.

Diego Romero no la pasa bien en Banfield
Diego Romero y el plantel de Banfield se encuentran en medio de una polémica en Argentina, ya que se ha dado a conocer que no asistirán a los entrenamientos debido a los pagos pendientes por parte de la dirigencia hacia todos los jugadores.

Diego Romero atraviesa nuevo problema en Banfield

Según informó el portal TyC Sports, los jugadores acordaron no presentarse en el predio Luis Guillón como medida de presión para que la dirigencia les dé una respuesta respecto a los tres meses de sueldo que aún les adeudan.

Además, el medio señaló que, si no se llega a una solución este lunes 27 de octubre, el guardameta nacional y el resto del plantel comenzarán a entrenar en otro predio deportivo. Asimismo, realizarán sus ejercicios sin utilizar ninguna indumentaria oficial del club.

El plantel profesional decidió no entrenarse en el predio de Luis Guillón en reclamo por los sueldos atrasados. La medida fue acordada en grupo y apunta a presionar por una respuesta inmediata. En caso de que la situación no se destrabe, el plantel volverá a entrenarse el martes, pero en otro predio y con ropa propia, sin utilizar la indumentaria oficial del club”, explicaron.

¿Qué hizo Pedro Troglio al respecto?

Por otro lado, TyC Sports también informó que el entrenador Pedro Troglio se presentará en el predio de Luis Guillón para dirigir los entrenamientos con normalidad.

Sin embargo, el estratega ya está al tanto de que ningún jugador de Banfield asistirá a las prácticas, lo que complicará su desarrollo habitual con miras a los partidos que se vienen.

