Atención Universitario: se reveló lo que necesita Banfield para la continuidad de Diego Romero

Diego Romero se mantiene como una de las promesas más importantes del fútbol peruano. A pesar de no tener minutos de competencia desde hace 6 meses en Banfield de Argentina y estar ligado al banco de los suplentes, su consideración es tan buena que incluso en dicha situación fue convocado a la Selección Peruana para el próximo amistoso frente a Chile en Santiago. Es más, se habla de que desde Universitario de Deportes tendrían pensado repatriarlo.

De cara a la próxima temporada 2025, la directiva de Universitario de Deportes tendría en la mira el regreso de un Diego Romero que se mantiene a préstamo con Banfield hasta el término de la presente temporada. Ahora mismo, se ha podido conocer una información muy importante en donde el equipo argentino tendría la posibilidad de alargar la estadía del guardameta nacional si es que logran un escenario fundamental, así que en Ate deberán estar muy atentos.

Fuente: Banfield

¿De qué se trata esta situación? Resulta que la directiva de Banfield detalló el enorme placer que tienen con la presencia de Diego Romero en la institución. Al margen de ser conscientes de que no le han podido otorgar la cantidad de minutos que realmente merece para demostrar todo su potencial, están muy contentos con él y anuncian que si es que venden a su portero titular tendrían pensando un nuevo acuerdo con la ‘U’ para extender el acuerdo.

Lo que dijeron exactamente en Banfield sobre el presente y futuro de Diego Romero

“La verdad que con Diego Romero estamos absolutamente conformes, muy contentos porque es un gran jugador. No le ha tocado tener los minutos que nosotros considerábamos y que podría llegar a tener debido a que la actuación del arquero de la casa, Facundo Sanguinetti, de verdad que es muy buena, además porque tiene el rol de capitán. Es muy positivo y creemos que tiene mucho futuro”; comentó Matías Mariotto, presidente de Banfield, en una reciente entrevista con el programa ‘Fútbol Sin Censura‘ respecto al ‘1’ nacional.

En cuanto al futuro que pueda tener el guardameta de la Selección Peruana, el mandamás del equipo argentino sentenció la siguiente postura sobre la decisión que podrían llegar a tomar para evidenciar su verdadero interés. “El caso que Facundo Sanguinetti tenga que salir por una venta, a nosotros nos interesaría contar con Diego Romero nuevamente. Por supuesto, iniciaríamos las gestiones para renovar su préstamo. El préstamo es hasta diciembre”.

¿Cuál es la postura de Universitario respecto a Diego Romero?

Teniendo en cuenta que el contrato de Diego Romero con Universitario de Deportes vence a fines del año 2027 y que en el papel tendría que volver al término de la presente temporada, distintas informaciones en el medio local aseguran que en el equipo merengue sostienen la postura de darle oportunidad de atajar en el primer equipo. Para ello, incluso, ya se habla de la inminente salida de un Sebastián Britos que hasta ahora sigue siendo titular, pero que a la vez no representa ser un extranjero que marque demasiada diferencia.

