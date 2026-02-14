Es tendencia:
La dura autocrítica que se hizo Sekou Gassama tras debutar con Universitario: “Me he sentido cansado”

Sekou Gassama debutó con Universitario, pero no lo hizo de la mejor manera y el delantero lo dejó en claro.

Por Aldo Cadillo

Con autocrítica, Sekou Gassama debutó con Universitario.
© Producción Bolavip.Con autocrítica, Sekou Gassama debutó con Universitario.

Sekou Gassama tuvo su esperado debut con Universitario, pero lejos de mostrarse triunfalista, el delantero fue autocrítico y reconoció que todavía no está en su mejor versión física tras varios meses sin actividad profesional.

En declaraciones para L1 MAX, Gassama explicó que el cansancio fue uno de los factores que más sintió durante el partido. “Me he sentido un poco cansado porque hace tiempo que no jugaba (hace casi 9 meses), y poco a poco me voy encontrando bien en los entrenamientos”, comentó el atacante.

El nuevo refuerzo crema también señaló que este partido fue apenas su primer contacto real con la competencia oficial. “Es el primer contacto en el campo y espero seguir creciendo, mejorando y sintiéndome mejor”, agregó, dejando claro que su proceso de adaptación recién comienza.

Pese a ello, el delantero se mostró optimista y consciente del entorno al que ha llegado. “Voy a ir adaptándome. En el fútbol peruano sé que hay calidad, mucha intensidad y espero ir adaptándome”, expresó con sinceridad.

Gassama y su primera vez con Universitario

Sobre su ingreso al encuentro, Gassama detalló que le tocó entrar en un contexto complicado. “Entré en un momento en donde había mucho ida y vuelta, la verdad que me sentí un poco cansado al final”, sostuvo, evidenciando que el ritmo del juego lo exigió más de lo esperado.

De esta manera, Sekou Gassama deja en claro que su debut es solo el primer paso de un proceso más largo, en el que busca recuperar ritmo competitivo y consolidarse como una pieza importante en el ataque de Universitario.

Gassama debutó con Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuándo vuelve a jugar Sekou Gassama en Universitario?

Sekou Gassama debe volver a jugar con Universitario este sábado 21 de febrero ante Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

¿Hasta cuándo Sekou Gassama tiene contrato con Universitario?

Sekou Gassama tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026, tras llegar en enero del mismo año. Se espera que el delantero pueda demostrar lo que vale para así extenderle el vínculo o, caso contrario, terminar el contrato.

Datos claves

  • Sekou Gassama debutó con Universitario tras casi 9 meses sin actividad profesional oficial.
  • El delantero reconoció sentir cansancio físico por el ritmo de ida y vuelta del juego.
  • El jugador inició su proceso de adaptación destacando la intensidad del fútbol peruano.
Aldo Cadillo
Aldo Cadillo
