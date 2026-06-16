Universitario tenía todo listo, para poder despedir a Miguel Silveira y buscar un reemplazante. Pero la historia, tomaría un rumbo diferente.

El mercado de pases de Universitario de Deportes sufre un giro inesperado que altera toda la planificación de la directiva crema. Miguel Silveira, quien tenía las maletas listas para dejar Ate, finalmente se mantendrá en la institución estudiantil por el momento.

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Esta sorpresiva permanencia se debe a un cambio radical en las condiciones de su salida, las cuales ya estaban totalmente coordinadas. Según informó el comunicador Nico Kioshi Kubo en el espacio De Las Gradas A La Cancha, el entorno del futbolista y su representante habrían modificado las pretensiones iniciales del acuerdo.

Miguel Silveira cambia el plan de Héctor Cúper

La continuidad temporal del mediocampista llama la atención debido a su poca continuidad en el terreno de juego durante los últimos meses. El jugador sumó escasos minutos en la primera mitad del año, registrando un rol muy secundario tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores.

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Ante este nuevo panorama contractual, el futbolista brasileño se presentará al inicio de la pretemporada crema en Campo Mar. El jugador deberá trabajar a la par de sus compañeros y ponerse temporalmente bajo las órdenes del director técnico Héctor Cúper.

Evaluación legal: La directiva analiza la rescisión del contrato, la cual podría resolverse en el transcurso de esta misma semana.

Postura del jugador: El propio futbolista no tiene la intención de continuar, una posición que coincide con la del comando técnico, donde no es considerado prioridad debido a su bajo rendimiento y poco rodaje.

Freno de mano en el mercado de pases de Universitario

Esta situación genera un verdadero dolor de cabeza para la gerencia deportiva de la ‘U’ en pleno periodo de fichajes. Al no concretarse la salida de Silveira, el club se encuentra con las manos atadas para inscribir nuevos refuerzos del exterior.

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El retraso en la liberación de este cupo de extranjero frena directamente la llegada del nuevo fichaje internacional que ya se gestionaba para el Torneo Clausura 2026. Las próximas horas serán claves para destrabar una negociación que mantiene en vilo al entorno merengue.

Miguel Silveira debe esperar por su salida de Universitario. (Foto: X).

DATOS CLAVE

Miguel Silveira se mantendrá temporalmente en Universitario tras caerse el acuerdo de salida.

El técnico Héctor Cúper dirigirá al futbolista brasileño en el inicio de pretemporada.

La permanencia del jugador bloquea un cupo extranjero para el Torneo Clausura 2026.