Miguel Silveira confirmó su salida de Universitario: “Vengo a firmar mi rescisión de contrato”

Miguel Silveira anunció a la prensa que no seguirá en Universitario de Deportes. El mediocampista contó todos los detalles.

No hay vuelta atrás, Miguel Silveira se va de Universitario de Deportes después de las fuertes declaraciones de su representante. Esto fue influyente al parecer para que se pueda dar una salida rápida a un jugador que en el cuadro ‘crema’ ya no buscaban mantener en el plantel por bajo rendimiento.

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A su llegada a Lima el jugador fue interceptado por la prensa nacional preguntando por su futuro. El jugador fue claro a la hora y directo mencionando: “Vengo a firmar mi rescisión de contrato“. Con esto ya queda más que confirmado la llegada de un nuevo jugador extranjero pensando en el Torneo Clausura.

No obstante, también le consultaron por las palabras de su representante. Es ahí en donde fue también claro y mencionó que él no va a hablar de ese tema. Que eso es algo que la prensa tendría que hablar con el mismo agente, pues no está dispuesto a tocar ese tema.

Las palabras de Miguel Silveira:

“Vengo a firmar mi rescisión de contrato. De ese tema yo no hablo, hay que preguntarle a él (representante)”



Miguel Silveira, ex jugador de Universitario



📹 @Gabrielngeles4

🎤 @Landivar_renato pic.twitter.com/ZG5rM9ZO9z — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) June 15, 2026

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Los números que deja Miguel Silveira en Universitario

El mediocampista de 23 años de edad no tuvo muchas oportunidades para jugar en Universitario de Deportes. En el poco tiempo el nacido en Vila Velha tampoco mostró algo diferente para ser un futbolista extranjero. Lo cual hizo que lo vean como un posible elemento para dejar fuera y así poder traer a alguien que ocupe su lugar.

Si vemos los números podemos ver un total de 11 juegos disputados con la ‘crema’, solo llegó a marcar 1 gol y no dio asistencias. Todo esto lo logró en 402 minutos dentro de la cancha.

Ficha del jugador:

Nombre completo: Miguel Silveira dos Santos.

Miguel Silveira dos Santos. Fecha de nacimiento: 26 de marzo de 2003 (23 años).

26 de marzo de 2003 (23 años). Lugar de nacimiento: Vila Velha, Espírito Santo (Brasil).

Vila Velha, Espírito Santo (Brasil). Estatura: 1.74 m.

1.74 m. Posición principal: Mediocentro ofensivo (también puede jugar como extremo por ambas bandas).

Mediocentro ofensivo (también puede jugar como extremo por ambas bandas). Pie hábil: Derecho.

Derecho. Valor de mercado actual: Aproximadamente 300.000 euros, según la última actualización de portales especializados como Transfermarkt (junio de 2026). Llegó a tener picos de valorización mucho más altos en sus inicios en Brasil (superando los 2 millones de euros en su momento).

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Datos Claves