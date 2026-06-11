Universitario piensa mover el mercado de pases con hasta tres nombres. Conoce a los refuerzos que piensan traer para el Torneo Clausura 2026.

El director técnico de Universitario de Deportes, Héctor Cúper, ya planifica lo que será el Torneo Clausura 2026 con un optimismo evidente. La dirigencia merengue trabaja intensamente en las oficinas de Ate para cerrar hasta tres fichajes de peso.

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El objetivo principal de la institución es repotenciar las líneas estratégicas del primer equipo. De esta forma, buscan asegurar el protagonismo absoluto en la segunda mitad de la temporada. Como lo contó el periodista Gustavo Peralta recientemente en su cuenta de Twitter.

La urgencia en la banda derecha para Universitario

Una de las prioridades absolutas para el comando técnico liderado por el estratega argentino es el puesto de lateral derecho. En ese sector del campo, el club maneja dos opciones muy competitivas dentro del mercado nacional.

Universitario buscará reforzarse para el Torneo Clausura. (Foto: X).

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El futbolista que más entusiasma a Héctor Cúper para dicha posición es Emilio Saba. Aunque todavía no existe una negociación formal con Melgar, club dueño de su carta pase, la directiva crema planea avanzar firmemente por él.

Como alternativa de primer nivel en la agenda estudiantil aparece Jhilmar Lora. El defensor se mantiene en la órbita de Universitario en caso de que la opción principal no logre concretarse de forma positiva.

Jordan Guivin podría pegar la vuelta a Ate

La zona del mediocampo también recibirá un ajuste importante para complacer las exigencias tácticas del experimentado entrenador. El volante Jordan Guivin es la pieza elegida por la dirigencia para aportar equilibrio y marca en la medular.

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Actualmente, el mediocampista milita en la Asociación Deportiva Tarma (ADT). Universitario continúa negociando formalmente los términos de su llegada, buscando cerrar un acuerdo que beneficie a todas las partes involucradas.

DATOS CLAVE

Héctor Cúper planifica el Torneo Clausura 2026 buscando tres fichajes para Universitario.

Emilio Saba y Jhilmar Lora son las opciones de Universitario para lateral derecho.

Jordan Guivin es el jugador elegido por Universitario para reforzar la zona del mediocampo.