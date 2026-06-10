Desde el entorno más cercano de Miguel Silveira sueltan una denuncia. El jugador de Universitario habría tenido complicaciones en el plantel.

La interna de Universitario de Deportes se encuentra convulsionada tras revelarse el verdadero motivo de la ausencia de Miguel Silveira. Lejos de tratarse de una decisión técnica o de un bajón futbolístico, el jugador brasileño vive días de mucha tensión.

Publicidad

Robson Lima, representante del futbolista, rompió el silencio en una entrevista exclusiva para el programa deportivo Mano a Mano. En dicha conversación, el agente expuso la grave situación que atraviesa su patrocinado dentro del plantel crema.

El gran conflicto interno con Miguel Silveira

Según las declaraciones de Lima, la falta de continuidad de Silveira se originó tras un fuerte altercado con un integrante del equipo. El representante no ocultó su indignación por el manejo de la situación y el impacto que esto dejó en el deportista.

"𝗔𝗟𝗚𝗢 𝗦𝗨𝗖𝗘𝗗𝗘 𝗙𝗨𝗘𝗥𝗔 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗡𝗖𝗛𝗔 𝗘𝗡 𝗟𝗔 '𝗨'" 🤔



🗣️ Robson Lima, representante de Miguel Silveira: "Le pregunté muchas veces a la 'U': ¿por qué hicieron esto? Que digan que Miguel no tiene nivel, que no tiene estructura profesional, cualquier cosa,… pic.twitter.com/Kz1sWlNPvr — DENGANCHE (@denganche) June 10, 2026

Publicidad

“Hubo un problema con un compañero. Llegó un momento en que no aguantó más. Ha sido un terror psicológico lo que le ha pasado estos días”, confesó Lima con evidente preocupación.

El agente lamentó que el club no haya respaldado de otra forma al volante brasileño ante este escenario. Asimismo, dejó en claro que el nivel profesional de Miguel nunca ha estado en discusión durante este proceso.

El futuro de Miguel Silveira en Universitario

A pesar del difícil momento, la directiva de la ‘U’, encabezada administrativamente por Antonio García Pye, ya tomó cartas en el asunto. Las partes han iniciado un diálogo formal para determinar qué pasará con el futuro del mediocampista en la institución.

Publicidad

Propuesta económica: Universitario ya presentó una oferta formal para la continuidad del jugador.

Contra propuesta en evaluación: El entorno de Silveira respondió con sus condiciones y espera una respuesta definitiva.

Otras opciones: El agente aseguró que el brasileño maneja ofertas de otros clubes y no descarta seguir en el fútbol peruano.

Miguel Silveira jugó poco en Universitario según su representante. (Foto: X).

DATOS CLAVE

Miguel Silveira se ausentó de Universitario por un fuerte altercado con un compañero.

Robson Lima confirmó en Mano a Mano el conflicto interno de su patrocinado.

Antonio García Pye negocia la propuesta económica formal para la continuidad del jugador.