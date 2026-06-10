Alianza Lima acaba de sufrir una baja importante desde la organización deportiva. Renuncia que llega de un momento a otro al club victoriano.

Alianza Lima no tiene descanso ni en las celebraciones. Tras coronarse flamante campeón del Torneo Apertura 2026, el club íntimo sufrió una sorpresiva e inesperada baja en su estructura de cara al segundo semestre del año.

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El argentino Federico Flores decidió presentar su renuncia irrevocable al cargo de secretario técnico de la institución blanquiazul. La noticia fue adelantada por el periodista José Varela a través de sus redes sociales, quien detalló que la salida se dio en excelentes términos.

Flores mantenía un vínculo contractual con el equipo de La Victoria hasta diciembre de 2026, pero prefirió dar un paso al costado de mutuo acuerdo.

Cuatro años de gestión en Alianza Lima

El profesional argentino cierra así un ciclo exitoso de cuatro años en las oficinas de Matute. Federico Flores arribó a la capital peruana en junio de 2022, procedente de San Lorenzo de Almagro, para sumarse al proyecto deportivo liderado en ese entonces por José Bellina.

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Durante su gestión, Flores fue una pieza clave en el área de inteligencia deportiva y en la secretaría técnica del club. Su labor silenciosa en los escritorios victorianos dio frutos importantes, incluyendo el bicampeonato nacional obtenido a finales de la temporada 2022.

La mira puesta en el título nacional sin finales

Esta sorpresiva salida se produce en un momento de reestructuración clave para Alianza Lima. Tras asegurar el Apertura, la directiva blanquiazul ya trabaja a contrarreloj para definir el reemplazo del estratega argentino en la secretaría técnica.

Federico Flores deja de un momento a otro Alianza Lima. (Foto: X).

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El gran objetivo del cuadro íntimo es mantener el ritmo y conquistar también el Torneo Clausura 2026. De lograrlo, el equipo de Matute se coronará campeón nacional de forma automática, evitando la siempre desgastante definición en la etapa de Playoffs.

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