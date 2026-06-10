Universitario tenía todo listo para poder incorporar a Gianluca Lapadula como refuerzo. Pero la situación dicha, cambió de un momento a otro.

Un contrato por un año y medio ya estaba listo en las oficinas de Ate. Gianluca Lapadula aceptó cada una de las condiciones de Universitario de Deportes para convertirse en el fichaje estrella de la temporada, pero el papeleo en Europa ha congelado todo a último minuto.

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El periodista Gustavo Peralta remeció las redes sociales al confirmar que el delantero de la Selección Peruana dio el “sí” definitivo. El deseo del atacante por vestirse de crema es total, pero un conflicto legal en el viejo continente ha puesto en peligro la operación.

¿Por qué se complicó la llegada a Universitario?

El gran obstáculo para ver a ‘Lapa’ con la camiseta merengue no es económico, sino su presente en la Serie B de Italia. El atacante sigue amarrado a su actual club y los tiempos juegan en contra de la directiva peruana.

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“Y es que aparecieron temas contractuales con el Spezia de la Serie B de Italia. Sin embargo, hay algo que ha complicado un poco la situación: Y que Lapadula tiene contrato con el Spezia hasta fines del mes presente mes. Además, hay otro punto contractual por solucionar allí”, reveló Peralta.

Esta traba burocrática rompe los planes del club, que necesita cerrar el plantel cuanto antes. El delantero debe desvincularse de inmediato en Italia para poder viajar a Lima y firmar su nuevo contrato.

La exigencia inmediata de Héctor Cúper

El director técnico argentino, Héctor Cúper, ha solicitado urgencia a la administración merengue para el armado del equipo. El estratega no quiere incorporaciones tardías y exige que el delantero se sume a los entrenamientos de manera prioritaria.

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“Esto impacta el acuerdo con la U ya que hay necesidad de que se una rápidamente a los trabajos al mando de Héctor Cúper. El club merengue quiere contar con él con cierta prontitud”, detalló el periodista sobre la presión del DT.

Debido a esta crisis de tiempo, la gerencia deportiva de Universitario mantendrá una reunión crucial con el entorno del futbolista. El objetivo es encontrar una salida legal rápida con el Spezia antes de que el club decida activar un plan B para el ataque.

Gianluca Lapadula debe definir su futuro inmediato. (Foto: X).

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