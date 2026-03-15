La exigencia de UTC tras presuntos actos racistas de hinchas de Universitario en el Estadio Monumental

Al margen del buen triunfo que Universitario de Deportes consiguió ante UTC en el Estadio Monumental, uno de los momentos más controversiales se dio al término del encuentro cuando el árbitro principal activó el protocolo contra el racismo. A raíz de dicha situación es que Osias Ramírez, presidente del club cajamarquino, exigió que se investigue hasta las últimas consecuencias.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Sabiendo que dichas situaciones no deberían tener lugar en el fútbol peruano, ni mucho menos en la sociedad como tal, desde los altos mandos de UTC envían un mensaje de estar totalmente en contra de actos racistas. Ahora, durante las últimas horas se conoció que no se habrían dado dichos insultos y que de todas maneras se averiguarán todos los detalles de cómo se dio el caso.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

“Como presidente de UTC de Cajamarca, rechazo tajantemente cualquier acto de racismo en el fútbol. Nuestro deporte debe ser un espacio de respeto, competencia y dignidad para todos. Respaldamos que se investiguen los hechos ocurridos en el partido ante Universitario y que, de confirmarse, se apliquen las sanciones correspondientes. El racismo no tiene lugar en el fútbol peruano”; publicó Osias Ramírez a través de su cuenta oficial de ‘X’.

Tweet placeholder

Si bien desde Universitario de Deportes aseguran que los hinchas de la tribuna sur del Estadio Monumental gritaron ‘Tunche‘ en alusión a José Rivera y no ‘Mono‘ como se venía comentando en redes sociales, en UTC entienden que es un asunto a investigarse de acuerdo a las protocolos de la Liga 1 y más aún cuando tras el mensaje de Osias Ramírez se evidencia una drástica postura.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Cierran el Estadio Monumental por racismo para el clásico Universitario vs. Alianza Lima?

El más reciente antecedente que se dio en el duelo Sporting Cristal vs. Alianza Atlético

Así como el día de ayer fue el árbitro Michael Espinoza quien activó el protocolo en contra del racismo en el duelo entre Universitario de Deportes vs. UTC, recordemos que la semana pasada se dio una acontecimiento muy similar cuando Sporting Cristal y Alianza Atlético se enfrentaron en el Estadio Alberro Gallardo y el juez principal Daniel Ureta paralizó las acciones para alertar un insulto.

En esta ocasión fue el defensor Cristiano Da Silva quien denunció al delantero Franco Coronel por presuntamente haberle dicho ‘Macaco‘ en pleno partido. Como consecuencia de dicha situación es que se dieron distintos comunicados de entidades muy importantes y desde la Comisión Disciplinaria vienen evaluando las respectivas sanciones, algo muy parecido a lo que pasará en Ate.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES