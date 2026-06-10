Tras varios días de tensas negociaciones, Sekou Gassama llegó a un acuerdo con Universitario, firmó su salida y los hinchas reaccionaron.

Universitario de Deportes confirmó de manera oficial la salida de Sekou Gassama luego de que ambas partes alcanzaran un acuerdo para resolver el contrato que los vinculaba. De esta manera, el delantero dejó de pertenecer al plantel crema de cara al Torneo Clausura 2026.

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La institución anunció la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje breve de despedida. “¡Gracias, Sekou! Agradecemos a Sekou Gassama por el profesionalismo mostrado en su paso por el club. Le deseamos muchos éxitos en sus futuros retos profesionales”, publicó Universitario.

Sin embargo, el comunicado no fue bien recibido por una parte importante de la hinchada crema. Apenas se hizo pública la salida del atacante, decenas de aficionados utilizaron las redes sociales del club para expresar su descontento por el rendimiento que mostró durante su estadía en Ate.

La molestia de los seguidores también se explica por el complicado momento deportivo que atravesó Universitario durante el primer semestre de 2026, marcado por la falta de gol y la eliminación de la Copa Libertadores, situación en la que Gassama fue uno de los futbolistas más cuestionados.

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Sekou Gassama durante el partido entre Universitario vs. Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. (Foto: Universitario)

Los hinchas apuntaron contra Gassama y también contra Edison Flores

Las respuestas al comunicado estuvieron cargadas de críticas. Algunos aficionados cuestionaron que el club agradeciera al delantero pese a no haber cumplido con las expectativas que generó su fichaje. “¿Gracias de qué? Han logrado poner en su gestión al peor delantero en la historia de la crema”, escribió un usuario, mientras que otro comentó: “¿Gracias de qué? Si no metió ni un gol”.

La indignación también alcanzó a otros integrantes del plantel. Entre los comentarios más duros apareció uno dirigido a Edison Flores: “Lárgate Flores. Borraste tus títulos en la ‘U’ con tu argollería perfecta. Nos arruinaste este año 2026”. Con la salida de Gassama ya confirmada, Universitario libera un cupo en su plantilla y continúa trabajando en la reestructuración del equipo para afrontar el Torneo Clausura.

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Los comentarios de los hinchas de Universitario sobre la salida de Sekou Gassama. (Foto: Captura X)

¿Cuánto cobra Sekou Gassama?

Sekou Gassama no tiene un salario público oficial, pero diversos reportes indican que gana alrededor de 200 mil dólares anuales, es decir: alrededor de 20 mil dólares mensuales.

¿Cuánto vale actualmente Sekou Gassama?

Sekou Gassama vale 200 mil euros a sus actuales 31 años, según la información oficial de Transfermarkt.

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Datos claves

Sekou Gassama dejó de pertenecer formalmente a Universitario para el Torneo Clausura 2026.

Universitario de Deportes anunció la salida del delantero mediante sus redes sociales oficiales.

El delantero fue criticado por los hinchas tras la eliminación de la Copa Libertadores.