Culminó el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú y Universitario definió la salida de seis jugadores del plantel.

La crisis deportiva que atraviesa Universitario de Deportes tras quedar eliminado de la Copa Libertadores 2026 y cerrar de manera irregular el Torneo Apertura ya comenzó a generar consecuencias dentro del plantel. La dirigencia crema decidió iniciar una profunda reestructuración con el objetivo de darle nuevas herramientas al técnico Héctor Cúper para el segundo semestre.

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Luego de varias reuniones internas, el club tomó la decisión de desprenderse de varios futbolistas que no lograron consolidarse o que atraviesan situaciones particulares. La intención es liberar espacio en el plantel y rearmar el equipo para afrontar el Torneo Clausura con mayores garantías de pelear por el título nacional.

Entre las salidas confirmadas aparece Hugo Ancajima, quien no continuará en el equipo, mientras que José Rivera solicitó abandonar la institución en medio de los problemas que mantiene con la directiva y parte del entorno crema.

Otro de los nombres que dejará Ate es Sekou Gassama, delantero que llegó como refuerzo para la presente temporada pero que no logró marcar diferencias. Además, Miguel Silveira tampoco seguirá en el club, mientras que Paolo Reyna será cedido a Juan Pablo II College para sumar continuidad.

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Sekou Gassama durante el partido entre Universitario vs. Tolima por la Copa Libertadores 2026. (Foto: Getty Images)

Universitario libera cupos para buscar refuerzos

La sexta salida corresponde a Martín Pérez Guedes, quien pondrá fin a su carrera profesional por motivos personales, una noticia que sorprendió dentro del entorno merengue debido a la importancia que tuvo en temporadas anteriores.

Con las partidas de Sekou Gassama y Miguel Silveira, Universitario de Deportes liberará dos plazas de extranjero, situación clave para el próximo mercado de pases. Esto permitirá que la dirigencia pueda salir al mercado en busca de refuerzos internacionales para potenciar al equipo de cara al Torneo Clausura 2026, donde los cremas están obligados a mejorar la imagen mostrada durante el cierre del primer semestre.

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La última foto del plantel de Universitario en el cierre del Torneo Apertura 2026. (Foto: Universitario)

¿Contra quién debuta Universitario en el Torneo Clausura 2026?

Universitario debuta en el Torneo Clausura 2026 jugando de visita ante ADT en Tarma.

¿Qué jugadores fichará Universitario?

Universitario busca con urgencia un delantero y un volante tras las salidas de Sekou Gassama y Martín Pérez Guedes.

Datos claves

El técnico Héctor Cúper iniciará una reestructuración en Universitario tras quedar eliminado de Copa Libertadores.

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El delantero José Rivera solicitó abandonar la institución merengue por problemas con la directiva.