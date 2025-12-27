¿Quién es Sekou Gassama, el nuevo goleador de Universitario de Deportes?

Sekou Gassama ha llegado a Universitario de Deportes, siendo posiblemente la gran sorpresa para el fútbol peruano. Nadie esperaba este fichaje, menos los hinchas que no se han sentido del todo cómodo con la contratación de este delantero. Lo cierto es que es un jugador que puede ser una gran sorpresa, aunque también una decepción total.

Para comenzar hay que decir que este jugador llega gratis, tiene 30 años de edad y nació en Granollers, España. Pero también tiene la nacionalidad senegalés, de donde provienen sus padres. Su posición natural es de delantero y su pierna más hábil es la izquierda. Otro dato importante a mencionar es su altura, es un jugador de 1,89 metros.

Presentación de Sekou Gassama:

A lo largo de su carrera ha jugado en una larga lista de equipos en España. Casi toda su carrera se la ha pasado en los torneos de ascenso del fútbol ibérico. También ha tenido unas pequeñas salidas al extranjero, pero equipos sin mucha importancia a nivel internacional. Esto pone a la ‘U’ como posiblemente uno de sus más grandes retos.

Equipos en los que ha jugado Sekou Gassama:

Barca Futbol base

CF Damm Futbol Base

Almería B

Real Valladolib B

Rayo Vallecano B

Bergantiños FC

Badalona

Sant Andreu

Almería

Valencia Mestalla

Real Valladolid

CF Fuenlabrada

Málaga

Racing

Anorthosis

USM Alger

Eldense

Pobres número de Sekou Gassama

Pese a que se ha pasado toda su carrera en el ascenso español, no ha tenido tantas oportunidades como se podría pensar. A sus 30 años de edad, es sorprendente que no llegara todavía a los 50 goles como profesional, lo cual deja una señal de duda en los hinchas de Universitario. Pues claro, no refleja la calidad de un 9 de peso para buscar el Tetracampeonato.

A lo largo de su carrera no ha tenido muchos partidos, hablamos que tan solo tiene 184 juegos como profesional. Esto refleja que no ha logrado ser un titular indiscutible en sus respectivos clubes. Según Tranfermarkt de donde vemos los datos de su carrera profesional, sacamos que ha disputado 8565 minutos.

Así juega Sekou Gassama:

Si lo comparamos con Alex Valera, quien tiene edad similar con 29 años y que ha disputado casi la misma cantidad de partidos con 187. Acá si podemos ver una diferencia en goles, con 80 para el delantero patrio y 25 asistencias, Gassama solo ha hecho 6. Pero en cuanto a minutos en cancha son muy diferentes, hablamos de 14,245 minutos en cancha para el goleador ‘crema’.

En cuanto a su valor de mercado actualmente está en 250 mil según Transfermarkt. Pero lo máximo que ha llegado ha sido de 500 mil euros hace un par de años en varios clubes como Málaga o Fuenlabrada.

