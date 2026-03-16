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Bicampeón nacional con Universitario sorprende a todos y se va a otro equipo grande de Perú

Universitario deja salir a un futbolista, que supo ser bicampeón nacional con el equipo merengue. Se marcha para otro equipo grande del Perú.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

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Bicampeón nacional deja Universitario y se va a otro equipo grande.
© GettyBicampeón nacional deja Universitario y se va a otro equipo grande.

El mercado de pases de la Liga 1 cerró con un movimiento sísmico que sacudió las oficinas de Ate en el último suspiro. Yuriel Celi, volante que fue parte del plantel merengue, dejó oficialmente la institución estudiantil para unirse al Sport Boys.

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Yuriel Celi demoró en decidir

La noticia fue confirmada por el periodista Gustavo Peralta a través de sus redes sociales minutos antes del lunes 16 de marzo. Según el comunicador, el jugador estampó su firma en los documentos legales justo antes de que expirara el plazo reglamentario de transferencias.

Este traspaso se concreta bajo la modalidad de préstamo compartido, un acuerdo donde tanto la “U” como el cuadro rosado dividirán el pago del salario. El volante ofensivo buscaba un destino que le garantizara el protagonismo que había perdido en el esquema titular crema.

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Celi se marcha de Universitario con un palmarés envidiable, habiendo sido pieza de recambio en la obtención del bicampeonato nacional de 2023 y 2024. Su aporte desde el banquillo fue fundamental en momentos críticos de aquellas campañas que devolvieron la gloria al club.

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Yuriel Celi jugó poco en Universitario. (Foto: X).

Yuriel Celi no fue tricampeón con la “U”

Es importante precisar que el futbolista no formó parte del histórico tricampeonato obtenido en 2025, año en el que militó en el Deportivo Garcilaso. Tras su regreso al equipo de sus amores para este 2026, la falta de minutos lo llevó a replantearse su futuro profesional.

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Hasta el último momento, el talentoso mediocampista estuvo analizando si su carrera tendría un mejor impulso en el Callao bajo el mando del cuadro chalaco. Finalmente, la decisión se tomó tras un consenso entre todas las partes involucradas, priorizando el desarrollo deportivo del jugador.

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Sport Boys confía en su talento

La llegada de Yuriel Celi al Sport Boys representa un refuerzo de lujo para un equipo que busca pelear en la parte alta de la tabla. Su experiencia en clubes grandes y su paso por el Cusco le brindan una madurez necesaria para liderar la ofensiva “rosada”.

Con este movimiento, el libro de pases de la Liga 1 2026 cierra una de sus historias más tensas y seguidas por la prensa deportiva nacional. Ahora, el reto de Celi será demostrar su valía en el primer puerto y recuperar el nivel que lo llevó a ser una promesa del fútbol peruano.

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Yuriel Celi prestado a Sport Boys del Callao. (Foto: X).

DATOS CLAVES

  • Yuriel Celi firmó con Sport Boys al cierre del mercado de pases de 2026.
  • Préstamo compartido fue la modalidad acordada para dividir su salario entre Universitario y Boys.
  • Bicampeón 2023-2024 con Universitario, Celi militó previamente en Deportivo Garcilaso durante el año 2025.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
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