Horas antes del clásico capitalino, Fabián Bustos fue despedido y Millonarios perdió ante Santa Fe

Fabián Bustos dejó el cargo en Millonarios. Hay rumores sobre su despido respecto a una posible oferta. El clásico bogotano fue para Santa Fe.

Fabián Bustos, exentrenador de Universitario, dejó de ser el entrenador de Millonarios de Colombia. Su salida se anunció de manera oficial horas antes del clásico de Bogotá ante Independiente Santa Fe. Dicho partido terminó con triunfo de los ‘Cardenales’ por 3-2, lo que confirma el mal momento de los ‘Azules’.

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“Millonarios FC informa que el profesor Fabián Bustos no continuará como entrenador del equipo profesional”, informó el club en la noche del 1 de setiembre. Es decir, 24 horas antes del clásico bogotano. Toda una decisión sorpresiva y cuyos motivos han llevado al debate.

El comunicado de Millonarios con la salida de Fabián Bustos (X @MillosFCoficial).

De hecho, hay dudas sobre los motivos que llevaron a la directiva a tomar la decisión. El propio Fabián Bustos, en declaraciones a El Tiempo de Colombia, confesó que fue despedido y que le aseguraron que “no le gustaba la forma en que juega el equipo”.

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En tanto, desde ESPN Colombia, dejaron entrever que Bustos tendría una oferta superior a lo que percibe en Millonarios y eso habría llevado a la directiva a prescindir de sus servicios. El debate sigue.

Millonarios perdió el clásico ante Independiente Santa Fe

Luego del despido de Fabián Bustos, Omar Rodríguez tomó la dirección técnica de manera interina de Millonarios. Lamentablemente, por el poco tiempo con respecto al clásico bogotano, no tuvo entrenamiento previo al partido ante Independiente Santa Fe.

El partido había arrancado bien para los ‘Embajadores’ con el gol de Daniel Ruiz, pero Santa Fe lo dio vuelta con tantos de Jhojan Torres, Franco Fagúndez y Emerson Rodríguez. Descontó Andrey Estupiñán, pero no le alcanzó al equipo ‘azul’ para emparejar el partido.

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"LO QUE PASÓ CON BUSTOS NO PUEDE SUCEDER A 24 HORAS DE UN CLÁSICO" 💬🔵



Daniel Ruiz se refirió a la sorprendente salida del DT de Millonarios.



❌ El Embajador cayó ante Independiente Santa Fe por 3-2.



📲 @johamorenoG pic.twitter.com/qDXGjyNKLk — DSPORTSCo (@DSportsCO) September 3, 2026

Así, Millonarios no sólo deja escapar puntos importantes en la Liga BetPlay, sino que pierde el partido que ninguno equipo quiere perder y está sin entrenador. Mal momento ante una decisión llamativa de la directiva. ¿Qué pasará con el futuro de Fabián Bustos?

Las estadísticas de Fabián Bustos en Millonarios

Fabián Bustos se fue de Millonarios tras casi siete meses en el cargo. Dirigió en 32 partidos donde ganó en 16 ocasiones, tuvo 9 empates y 7 derrotas. Por lo cual, ganó el 59,37 por ciento de los puntos (57 de 96 posibles).

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