La llegada de Sekou Gassama a Universitario sigue generando debate y ahora sumó una voz autorizada que encendió la polémica. El técnico español Ignacio Castro analizó al nuevo delantero crema y reveló sin rodeos cuál considera su principal debilidad.

El técnico español Ignacio Castro fue directo al describir el perfil del atacante en charla con Analiza Crema: “No es un jugador asociativo, de bajar a recibir, de que en distancias cortas tenga calidad para asociarse”. Con esta frase, el entrenador dejó en claro que Gassama no destaca por su juego colectivo ni por participar en la elaboración, un aspecto clave en el estilo que históricamente ha buscado Universitario.

Sin embargo, el análisis no fue solo crítico. El técnico también destacó sus virtudes: “Lo que sí tiene es mucha presencia, mucha envergadura y te aguanta bien el balón de espaldas”. Es decir, Sekou Gassama aparece como un ‘9’ de referencia, fuerte físicamente, útil para fijar centrales y jugar directo, un recurso valioso en partidos cerrados.

La comparación que más ruido generó llegó al final. Ignacio Castro fue claro al señalar que, por lo visto hasta ahora, Alex Valera y José Rivera están un escalón por encima de Gassama. “A ellos los veo un poco por encima de Sekou”, afirmó, alimentando el debate sobre quién debería ser el delantero titular en la ‘U’.

Los números de Sekou Gassama en el 2025

Sekou Gassama llega a Universitario tras un 2025 con poca actividad deportiva. El delantero arriba al cuadro de Perú tras jugar en el Eldense de España y Alger de Argelia.

Universitario apostó por Gassama para sumar potencia y presencia en el área, pero el reto será demostrar que puede adaptarse y competir con atacantes ya consolidados. La discusión está instalada y la cancha será la que tenga la última palabra.

Universitario anunció a Gassama. (Foto: Universitario)

¿Cuánto vale actualmente Sekou Gassama?

Sekou Gassama vale actualmente 250 mil euros, según Transfermarkt. Su valor más alto fue cuando llegó a costar 500 mil euros en la temporada 2024 y cuando tenía 29 años.

¿Qué edad tiene Sekou Gassama?

Sekou Gassama tiene 30 años, cuenta con nacionalidad española y senegalés y además lleva un registro de 68 goles en 234 partidos.

Datos claves

El técnico Ignacio Castro analizó las capacidades tácticas del delantero Sekou Gassama.

Sekou Gassama jugó en los clubes Eldense de España y Alger de Argelia.

Castro situó a Alex Valera y José Rivera por encima del nivel de Gassama.

