Gianluca Lapadula se mostró devastado tras empatar con CD Moquegua y soltó una frase que no gustará en Universitario

Universitario logró un resultado inesperado ante CD Moquegua. Empató 2-2 y el hincha se fue enojado. Gianluca Lapadula reflexionó al respecto.

El ambiente en la interna de Universitario de Deportes quedó sumamente caldeado tras el sorpresivo empate 2-2 ante CD Moquegua. La fanaticada merengue no ocultó su malestar y despidió al equipo con intensas pifias al término del compromiso disputado en condición de local.

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El cuadro crema dejó escapar dos puntos cruciales que complicaron seriamente sus aspiraciones en la recta final del campeonato. El tropiezo generó una ola de críticas directas al rendimiento colectivo y a la falta de efectividad de cara al arco rival.

Gianluca Lapadula marcó un tanto contra CD Moquegua de penal. (Foto: X).

La frustración del Bambino tras dejar ir la victoria

Gianluca Lapadula dio la cara tras el pitazo final y analizó lo sucedido en declaraciones exclusivas para el medio Jax Latin Media. El atacante ítalo-peruano se mostró visiblemente frustrado por el resultado y admitió la tristeza que embarga al vestuario tras no concretar las ocasiones generadas.

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“Es una decepción, una lástima, pero hay un partido más y hay que enfocarnos. Yo creo que hicimos nuestro mejor partido, faltó algo. Todavía falta un partido y nada más hay que trabajar. Tuvimos varias, lamentablemente no la hicimos y también perdimos un poco el manejo del partido”, manifestó el delantero.

El desgaste físico y la respuesta al malestar de la tribuna

Lapadula también hizo un balance sobre la exigencia física del calendario reciente, asegurando que se encuentra en buenas condiciones pese a la seguidilla de cotejos. Asimismo, el artillero dejó en claro que entiende la reacción negativa por parte de la hinchada estudiantil.

“Yo estoy muy bien, hemos jugado tres partidos en una semana, pero estoy muy bien. Uno puede entender al hincha, nosotros tenemos que enfocarnos en el fútbol y nada más”, agregó el jugador con firmeza.

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La declaración que desató el malestar en Universitario

Sin embargo, el momento de mayor tensión en sus declaraciones llegó al cierre de la entrevista, cuando lanzó una afirmación que cayó como un balde de agua fría en la afición. El delantero confirmó que ahora cambia el chip para sumarse a la Selección Peruana tras recibir la convocatoria del entrenador Mano Menezes para la Fecha FIFA.

Esta frase fue percibida por el hincha merengue como una clara falta de enfoque en la crisis del club, generando indignación en las redes sociales. Tras disputar sus compromisos internacionales con la ‘Blanquirroja’, Lapadula deberá reincorporarse a la disciplina crema para intentar cerrar el torneo de la mejor manera.

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