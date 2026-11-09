Las críticas de los hinchas de Universitario a Bryan Reyna y Piero Quispe: “Nivel de Copa Perú”

Bryan Reyna y Piero Quispe fueron de los principales apuntados por el hincha de Universitario tras el empate 2-2 ante CD Moquegua. Hubo fuertes cuestionamientos y hasta piden que formen parte de una gran purga.

La paciencia se agotó del lado del hincha de Universitario. A pesar del 2-2 ante CD Moquegua que les dio el acceso a los Playoffs por el título nacional, el fanático ‘crema’ se la agarró con más de un jugador por el mal rendimiento del equipo. Entre los principales apuntados estuvieron Bryan Reyna y Piero Quispe, jugadores que han llegado para esta temporada.

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La actuación del equipo de Fabián Bustos no estuvo a la altura de lo que esperan los aficionados de Universitario de Deportes. Ni siquiera la posibilidad de jugar por el título nacional ilusiona. Varios futbolistas estuvieron entre los apuntados por el mal funcionamiento.

Entre las tendencias de X (Twitter) aparecieron Bryan Reyna y Piero Quispe. Fueron de los más mencionados debido a que han sido una decepción para la hinchada cuando llegaron con el mote de figuras internacionales. Sin embargo, no son titulares fijos y cuando ingresan quedan más en deuda.

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De acuerdo al portal especializado Sofascore, ambos jugadores no llegaron a los 7 puntos de valoración, Reyna tuvo un partido de 6.6 y Quispe, de 6.5. No estuvieron entre los peores de la ‘U’, ya que Miguel Vargas quedó solo con 6 puntos y Jorge Murrugarra, con 6.2, entre otros.

Las críticas de los hinchas de Universitario a Bryan Reyna y Piero Quispe

Si bien las críticas han apuntado contra varios futbolistas de Universitario, en la gran mayoría coinciden en que tanto Bryan Reyna como Piero Quispe han quedado a deber. De todas maneras, ambos han sido blanco de críticas tanto juntos como separados.

“Quispe y Reyna con nivel de Copa Perú“, “la intrascendencia de Reyna y Quispe, amagues inertes, malos centros terrible“, “Reyna no sirve, su juego ya se lo saben de memoria, Quispe es débil, la realidad es así” y “entraron a enfriar más el partido” han sido algunos de los cuestionamientos en conjunto que han recibido ambos jugadores en la red social X.

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“Bryan Reyna está en el top de jugadores que hablan más de lo que juegan“, “Reyna es el peor jugador que he visto en estos tres años“, “Reyna si como declaras definieras, otro sería el cantar“, “lo de Reyna es el anti futbol” son algunos de las fuertes críticas al ex Belgrano de Córdoba.

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“Qué jugador tan intrascendente es Piero Quispe“, “su nivel es muy chato“, “no es ni el 20 % de lo que fue cuando se fue de la U”, “ahora se entiende el motivo por el que Piero Quispe no se consolidó ni en México, ni en Australia”, son algunos de los malos comentarios en contra del ex Pumas de México.

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Universitario aún sueña con el Torneo Clausura 2026 y el título nacional

Pese al empate, Universitario aún mantiene una chance de ganar el Torneo Clausura 2026 y acceder directamente a la final por el título nacional ante Alianza Lima. Para ello, es imprescindible ganarle a Sport Huancayo como visitante y, luego, esperar que Sporting Cristal no le gane a Cienciano.

Existe otro escenario, aunque difícil para salir campeón. La ‘U’ debe ganar por 6 goles o más, y Sporting Cristal debe hacerlo solo por un gol de diferencia para ser campeón del Clausura.

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En tanto, hay un último escenario que permitiría que el equipo de Bustos clasifique directo a la final ante Alianza Lima por el título nacional. Si la ‘U’ empata y Cristal pierde o empata ante Cienciano puede jugar directamente ante los ‘Blanquiazules’ si Sport Huancayo queda fuera de los ocho primeros de la tabla Acumulada.

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