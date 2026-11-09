Universitario perdió a futbolista fundamental para el partido contra Sport Huancayo en la fecha final de la Liga 1

Universitario recibe una mala noticia, aparte del doloroso empate contra CD Moquegua. Pensando en lo que será el duelo contra Sport Huancayo.

Universitario de Deportes atraviesa momentos de alta tensión en la recta decisiva del campeonato peruano. El doloroso empate 2-2 cosechado ante CD Moquegua dejó una secuela amarga dentro del plantel merengue.

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Tras ceder puntos valiosos en casa, la atención del universo crema se enfoca ahora en el decisivo compromiso frente a Sport Huancayo. Sin embargo, las malas noticias no tardaron en confirmarse en la sede de Ate.

Jorge Murrugarra no jugará contra Sport Huancayo la próxima fecha. (Foto: X).

Un dolor de cabeza por la baja de Jorge Murrugarra

La ‘U’ ya sabe que no podrá contar con Jorge Murrugarra para la última jornada de la Liga 1. El mediocampista nacional quedó oficialmente marginado del choque crucial por motivos disciplinarios tras el reciente encuentro.

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Durante el desarrollo del partido anterior, Murrugarra vio la tarjeta amarilla y llegó a la acumulación de cinco amonestaciones. Esta situación activa de inmediato una fecha de suspensión automática impuesta por el reglamento de la competición.

La baja del volante representa un problema severo para el esquema táctico merengue. Murrugarra se consolidó a lo largo del torneo como un elemento de contención indispensable para sostener el equilibrio en el mediocampo.

Reestructuración táctica para una final en la altura

Su ausencia se sentirá con mayor intensidad al encarar una plaza tan exigente como la ciudad de Huancayo. La garra y el despliegue físico del mediocampista resultaban claves para librar la batalla en la altura.

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Ante este panorama, el comando técnico crema trabaja a contrarreloj para reestructurar la volante. El estratega deberá definir rápidamente al sustituto ideal que logre aportar la misma marca y recuperación de balón durante los noventa minutos.

Universitario irá a la Incontrastable con la urgencia de ganar para mantener vivas sus aspiraciones al título. Pese a perder a una pieza fundamental en su esquema, el cuadro estudiantil busca rebelarse ante la adversidad para concretar la hazaña en la fecha final.

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