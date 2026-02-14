Vuelve y juega Cristiano Ronaldo: la alineación de Al Nassr para enfrentar a Al Fateh por la Saudi Pro League 2025-26

Al Nassr tiene el retorno de Cristiano Ronaldo a la titularidad. Tras terminar con su huelga, el portugués vuelve a jugar desde el arranque en el partido de este sábado 14 de febrero ante Al Fateh, correspondiente a la jornada 22 de la Saudi Pro League 2025-26. Jorge Jesús pone lo mejor a disposición para buscar un triunfo que le permita volver a ser escolta.

Cristiano Ronaldo se ausentó a los partidos ante Al Riyadh y Al Ittihad (ambos con victoria de Al Nassr) debido a diferencias con el PIF, grupo económico público de Arabia Saudita, que es dueño del club, además de Al Hilal, Ittihad y Al Ahli. Su huelga causó un impacto mundial hasta con rumores de posible salida de dicho país.

Las quejas de CR7 contra el PIF apuntaban a unas deudas en los salarios de los empleados del club y la quita de poderes para los dirigentes portugueses José Semedo y Simão Coutinho. Tras solucionar estos problemas, el ‘Bicho’ decidió volver a participar en los partidos de su equipo.

Su primera participación tras terminar esa huelga será ante Al Fateh este sábado. El equipo dirigido por el luso José Gomes está en el décimo lugar de la tabla de posiciones, pero no atraviesa una buena racha, ya que lleva cinco partidos consecutivos sin ganar. Su último triunfo fue ante Al Riyadh por 3-1 el pasado 13 de febrero.

Al Nassr, por su parte, está, momentáneamente, en el tercer lugar debido a la victoria de Al Ahli por 5-2 ante Al Shabab, que le permitió ser escolta del líder Al Hilal (también ganó en la jornada por 2-0 a Al Ettifaq). Si el conjunto de Riad gana como visitante, volverá a quedar a un punto de su clásico rival.

La alineación titular de Al Nassr ante Al Fateh

Al Nassr cuenta con casi todas sus figuras para enfrentar a Al Fateh. Saad Al Nasser es la gran baja para la defensa, mientras que Haydeer Abdulkareem no fue convocado para el encuentro.

Así, el once titular tiene a Bento; Sultan Al Ghanam, Mohamed Simakan, Íñigo Martínez, Nawaf Boushal; Marcelo Brozovic, Abdullah Al Khaibari; Kingsley Coman, João Félix, Sadio Mané; y Cristiano Ronaldo.

