¡Confirmado! Titular indiscutible en Universitario se irá a mitad de temporada: “Está planificado”

Universitario de Deportes apunta a ganar la Liga 1 2026 y lograr su cuarto títuloconsecutivo a nivel nacional. Para alcanzar esa meta, la directiva reforzó el plantel con nuevas contrataciones y renovaciones estratégicas.

No obstante, se confirmó que, una vez finalice el Torneo Apertura, uno de sus jugadores más importantes dejará el club para continuar su carrera en el extranjero.

Titular indiscutible en la ‘U’ se irá a mitad de temporada

Universitario es consciente de que no puede ceder terreno en su camino hacia el ‘Tetra’ esta temporada, por lo que planea contar con todas sus figuras. Sin embargo, en el programa ‘Modo Fútbol’, los periodistas Gustavo Peralta y Paul Pérez informaron que César Inga dejará el club a mitad de campeonato.

Según explicó Pérez, el cuadro ‘crema’ ya tiene definido que Inga deje el club para continuar su carrera en el extranjero. Por su parte, Peralta señaló que esta salida forma parte de los planes del director deportivo Álvaro Barco, quien había prometido al jugador una oportunidad de transferirse tras el frustrado fichaje a Kansas City de la MLS a inicios de año.

“Hay un futbolista en Universitario que está planificado que se vaya a mitad de año que es César Inga. Es un objetivo de Álvaro Barco. Inga y la ‘U hablaron (a inicios de año) y le pidieron que no se vaya”, expresó el mencionado comunicador.

César Inga, defensor de Universitario.

El gran problema que tendrá Javier Rabanal

Esta será una de las pérdidas más significativas para el DT Javier Rabanal, quien en varias ocasiones ha destacado la relevancia de César Inga dentro del equipo. Además, se trata de uno de los futbolistas que más recursos aporta a Universitario, gracias a su versatilidad y su constante rendimiento en distintas posiciones.

DATOS CLAVES

César Inga dejará Universitario de Deportes al finalizar el Torneo Apertura para jugar en el extranjero.

El director deportivo Álvaro Barco acordó la salida del futbolista tras rechazar una oferta de la MLS.

El técnico Javier Rabanal perderá a un titular indiscutible que aporta versatilidad y recursos al equipo.

