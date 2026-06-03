Gianluca Lapadula está libre, Universitario busca un delantero peruano y las conversaciones ya empezaron para ficharlo.

Universitario de Deportes no se resigna tras un complicado primer semestre y ya trabaja en lo que podría convertirse en el fichaje más impactante de la Liga 1 para el Torneo Clausura 2026. El nombre que ilusiona a toda la hinchada crema es el de Gianluca Lapadula, quien quedó libre tras finalizar su etapa en Spezia Calcio.

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La necesidad de encontrar un delantero de jerarquía se volvió una prioridad en Ate luego de la eliminación en la Copa Libertadores y los problemas de eficacia que mostraron Alex Valera y Sekou Gassama. Por ello, la directiva comenzó contactos con el entorno del goleador para explorar la viabilidad de una operación que hace algunos meses parecía imposible.

Incluso el periodista Diego Rebagliati confirmó que el interés es real y que las conversaciones ya existen. “Los números de Lapadula son bastante altos. En Universitario no lo han terminado de descartar y buscan ver cómo podrían acercarse a esa cifra. Lapadula es un jugador con el que la ‘U’ está conversando y está interesado en él”, señaló el comentarista deportivo.

El principal obstáculo es económico. Durante su último paso por Spezia Calcio, el atacante percibía un salario aproximado de 60 mil euros mensuales, una cifra muy elevada para cualquier club del fútbol peruano y que obligaría a los cremas a realizar un importante esfuerzo financiero.

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Gianluca Lapadula posando con la camiseta de la Selección Peruana. (Foto: Instagram Gianluca Lapadula)

La fortuna que tendría que pagar Universitario para convencer a Lapadula

Si bien resulta poco probable que Gianluca Lapadula mantenga exactamente las mismas condiciones salariales que tenía en Italia, dentro del mercado sudamericano se estima que una negociación podría acercarse a los 60 mil dólares mensuales para convencer al delantero de regresar al fútbol peruano.

Bajo ese escenario, Universitario de Deportes tendría que desembolsar cerca de 360 mil dólares por un contrato de seis meses hasta el final del Torneo Clausura 2026. Aunque se trata de una cifra considerable para la realidad de la Liga 1, en Ate consideran que el impacto deportivo, mediático y comercial de incorporar a Gianluca Lapadula podría justificar una inversión que sería catalogada como el gran bombazo del mercado de pases peruano.

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Gianluca Lapadula durante el partido amistoso entre Perú vs. Alemania en marzo del 2023. (Foto: Getty Images)

¿Cuántos años tiene Gianluca Lapadula?

Gianluca Lapadula tiene 36 años, es delantero italiano-peruano y actualmente está sin club tras terminar su contrato con Spezia Calcio.

¿Cuánto vale actualmente Gianluca Lapadula?

Gianluca Lapadula vale 600 mil euros a sus actuales 36 años, según el último reporte oficial de Transfermarkt.

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Datos claves

Gianluca Lapadula es el jugador que interesa a Universitario de Deportes para el Clausura 2026.

El delantero quedó como jugador libre luego de finalizar su etapa en Spezia Calcio.

El club merengue evalúa pagar un salario estimado de 60 mil dólares mensuales al atacante.