La comparación entre dos delanteros que están con presentes diferentes. Federico Girotti sin convertir, y Maxi Romero marcando todo en Chile.

A principios de año, la planificación deportiva de Alianza Lima tomó un rumbo sumamente polémico que hoy pasa una factura altísima en La Victoria. Mientras Pablo Guede tenía completamente claro a qué delantero necesitaba para liderar el ataque blanquiazul, las altas esferas de la institución optaron por imponer su propio criterio en el mercado de pases.

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A inicios de temporada, el estratega argentino fue categórico con la directiva al solicitar de forma prioritaria el fichaje de Maximiliano Romero. Guede conocía al detalle las virtudes del atacante y sabía perfectamente cómo encajarlo en su sistema táctico para afrontar tanto el torneo local como la alta competencia internacional.

Federico Girotti cuestionado en Alianza Lima. (Foto: X).

Los Navarro se opusieron al pedido de Pablo Guede

Sin embargo, los integrantes del comité deportivo, encabezados por los Navarro, frenaron de golpe la llegada de Romero a Matute. A pesar del insistente pedido del cuerpo técnico y del análisis táctico presentado, la dirigencia decidió cerrarle la puerta al ‘Tigre’ e ir en una dirección totalmente distinta.

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En lugar de cumplir el pedido expreso de su entrenador, la cúpula blanquiazul decidió apostar firmemente por la contratación de Federico Girotti. Confiaban en que el delantero argentino sería la gran solución de gol para el equipo, ignorando la visión de un DT que requería un perfil con características totalmente diferentes.

La abismal diferencia de gol entre Romero y Girotti

Meses después, la realidad del fútbol se ha encargado de poner a cada quien en su lugar con cifras que resultan sencillamente demoledores. Mientras en Chile Maximiliano Romero vive un momento estelar con la camiseta de Colo Colo sumando ya 13 goles en la temporada, en Perú la historia con Girotti es diametralmente opuesta.

El atacante elegido por los Navarro apenas registra 2 goles en lo que va del año con Alianza Lima, mostrando una sequía preocupante que desespera a la hinchada íntima. Esta abismal brecha anotadora evidencia no solo la falta de adaptación del ex-Talleres, sino también el enorme acierto que tenía Guede al exigir a Romero.

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Maxi Romero la está rompiendo en Colo Colo. (Foto: X).

Un error dirigencial que cuesta muy caro en Matute

El contraste entre ambos artilleros deja al descubierto cómo un capricho dirigencial puede condicionar toda la temporada de un club de alta exigencia. En Santiago de Chile celebran la efectividad de un delantero que pudo vestir de blanquiazul, mientras en La Victoria sufren la falta de contundencia en el área rival.

Hoy en día, el tiempo le termina dando la razón de forma contundente a Pablo Guede y deja en evidencia a una dirigencia que prefirió la imposición sobre el criterio técnico. Una lección de mercado de pases durísima para Alianza Lima, que recuerda que en el fútbol profesional los errores de gestión se pagan directamente en la cancha.

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