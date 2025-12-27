Universitario saca pecho por el Perú: El prestigioso ranking en el que supera a Palmeiras y Boca Juniors

Sofascore sacudió el fútbol continental al presentar el ranking de los equipos latinoamericanos mejor valorados del 2025 y una sorpresa llamó la atención de todos: Universitario quedó en el cuarto lugar, superando a gigantes históricos como Palmeiras y Boca Juniors.

La posición del conjunto crema no es un detalle menor. En un listado elaborado a partir del rendimiento estadístico partido a partido, Universitario se metió en la élite del continente, dejando atrás a clubes con presupuestos millonarios, planteles internacionales y experiencia constante en instancias finales de torneos Conmebol.

El dato que más impacto es justamente a quiénes superó. Palmeiras, campeón continental en los últimos años, y Boca Juniors, símbolo eterno del fútbol sudamericano, quedaron por debajo en la valoración promedio. Esto refleja que la regularidad de Universitario durante el 2025 fue más sólida de lo que muchos imaginaban, incluso fuera del Perú.

Para la hinchada crema, el ranking funciona como una validación internacional. No se trata de opinión ni de títulos simbólicos, sino de números fríos que premian consistencia, rendimiento colectivo y eficacia, aspectos donde Universitario logró sostener un nivel alto a lo largo de la temporada.

Top 10 de valoración de Sofascore. (Foto: Sofascore)

Universitario superó a Palmeiras y a Boca Juniors

Universitario ocupa el cuarto puesto del ranking de valoración de Sofascore con 7.03, mientras que Palmeiras está quinto con 7.00 y Boca Juniors octavo con 6.98.

Este reconocimiento de Sofascore instala una conclusión potente: Universitario no solo compite en el plano local, también empieza a ser respetado en Sudamérica. Superar a Palmeiras y Boca en un ranking continental no es casualidad, y abre una pregunta inevitable de cara al futuro: ¿está la ‘U’ lista para dar el salto definitivo a nivel internacional?

Universitario se coronó tricampeón de la Liga 1. (Foto: Universitario)

¿En qué puesto está Universitario en el ranking de Sofascore?

Universitario está en el cuarto puesto del ranking de valoración de Sofascore con 7.03 puntos.

El Top 10 del ranking de valoración de Sofascore

Flamengo – 7.08

Bolívar – 7.05

Always Ready – 7.05

Universitario – 7.03

Palmeiras – 7.00

Cruzeiro – 7.00

Toluca – 6.99

Boca Juniors – 6.98

Botafogo – 6.98

U. de Chile – 6.98

Datos claves

Universitario ocupa el cuarto lugar del ranking de valoración continental Sofascore 2025.

La valoración de Universitario alcanzó 7.03 puntos, superando el promedio de Palmeiras y Boca.