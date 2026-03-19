Simulador del sorteo de la Copa Libertadores 2026: mira los posibles grupos de tu equipo

La Copa Libertadores 2026 ya se mete de lleno en su fase más emocionante luego de concluir las rondas preliminares. Con los 32 clubes clasificados, todo queda listo para el sorteo, que se llevará a cabo hoy, jueves 19 de marzo.

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Recordemos que, en esta instancia se definirá el rumbo de cada equipo en busca de la ansiada “Gloria Eterna”. Esta edición apunta a ser inolvidable, teniendo como escenario para la final el estadio Centenario de Montevideo el próximo 28 de noviembre.

Los bolilleros del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

El mejor simulador del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

La mejorar calculadora para el sorteo de la fase de grupos es el CONMEBOL Copa Libertadores Draw Simulator, que se ha convertido en un recurso clave para los hinchas que quieren adelantarse a los posibles enfrentamientos. Con los bombos ya definidos, estas proyecciones permiten imaginar escenarios exigentes, incluidos temidos “grupos de la muerte”, donde gigantes del continente podrían coincidir desde el inicio, aumentando la expectativa antes del sorteo oficial.

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Cómo funciona el simulador del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

1) Ingresar al siguiente enlace para poder acceder a la herramienta de la calculadora de posibles escenarios.

2) Te encontrarás con el siguiente menú, donde debes posicionarte en la opción ‘CONMEBOL COPA LIBERTADORES’ y luego darle clic a la opción “START DRAW”, para indicarle a la herramienta que comience a combinar aleatoriamente a los equipos en sus respectivos grupos.

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3) Tras completar el paso anterior, la herramienta ejecutará automáticamente la acción y te mostrará de inmediato los grupos ya definidos.

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DATOS CLAVES

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se realiza hoy, 19 de marzo.

Universitario, Cusco y Sporting Cristal son los tres clubes peruanos clasificados a esta instancia.

qarjtwLa final del torneo continental se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo el 28 de noviembre.