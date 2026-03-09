Universitario confirmó la verdadera situación de Sekou Gassama: ¿Está lesionado? ¿Cuándo jugará?

Tras la dura caída de Universitario de Deportes por 3-1 ante Los Chankas en Andahuaylas, la incertidumbre sobre el plantel creció exponencialmente. Uno de los nombres más señalados por la hinchada crema es el de Sekou Gassama, el flamante refuerzo que aún no logra consolidarse.

Universitario cuenta la verdad sobre Sekou Gassama

Ante las constantes dudas sobre su estado físico, el administrador del club, Franco Velazco, decidió romper el silencio para aclarar el panorama del delantero. El directivo confirmó que, efectivamente, el jugador atraviesa un proceso de recuperación que le ha impedido estar a disposición del cuerpo técnico.

Velazco señaló que, tras los últimos exámenes médicos, se le ha diagnosticado una pequeña lesión al atacante extranjero. Según el reporte oficial brindado por la administración, el tiempo estimado de baja para el futbolista oscila entre los 12 y 15 días.

A pesar de este contratiempo, en la interna de Universitario mantienen la calma y respaldan la calidad del jugador nacido en Senegal. “Es un excelente jugador y un gran profesional, pero lastimosamente no ha podido ponerse a punto por las lesiones”, afirmó Velazco a los medios.

Sekou Gassama entrenando en Universitario. (Foto: X).

Sekou Gassama pronto estará de regreso

La dirigencia merengue ve con optimismo el calendario cercano, ya que la pausa del torneo local por la Fecha FIFA será clave para su recuperación. Este tiempo extra permitirá que Gassama trabaje de forma diferenciada sin la presión de perderse partidos cruciales en el corto plazo.

De cumplirse los plazos establecidos por el cuerpo médico, el delantero debería recibir el alta médica justo antes de que se reanude la Liga 1. El objetivo de la institución es que el jugador llegue al 100 % de sus capacidades físicas para el próximo encuentro oficial del equipo.

Universitario espera por Sekou Gassama

La expectativa es que Sekou Gassama esté apto para competir inmediatamente después del parón internacional de selecciones. Su presencia se vuelve vital para un Universitario que necesita variantes ofensivas tras mostrar debilidades en su reciente visita a la altura.

Con esta aclaración, Universitario busca cerrar las especulaciones sobre una posible baja de larga duración para su refuerzo estrella del centenario. Ahora, la pelota está en la cancha del departamento médico para tener al atacante listo para el reinicio del campeonato.

Universitario espera por Sekou Gassama. (Foto: X).

