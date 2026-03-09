La decisión que tomaría Sekou Gassama en Universitario tras las críticas en su contra

Sekou Gassama es uno de los refuerzos de Universitario de Deportes que ha sido blanco de numerosas críticas por parte de los hinchas, principalmente porque apenas ha sumado cerca de 30 minutos en cancha luego de seis fechas disputadas del Torneo Apertura de la Liga 1.

A esta situación se suma que el delantero senegalés-español actualmente se encuentra lesionado, por lo que todavía es incierto cuántos partidos se perderá con el cuadro ‘crema’, un panorama que ha incrementado la molestia entre los aficionados.

Ante este panorama, el periodista Gustavo Peralta señaló que la llegada de Gassama a la ‘U’ se dio debido a que el Javier Rabanal lo solicitó expresamente como refuerzo para el plantel en la temporada 2026. “El caso de Sekou Gassama y Miguel Silveira fueron pedidos exclusivos de Javier Rabanal aceptados por Álvaro Barco y firmados por la administración”.

La decisión que tomaría Sekou Gassama tras ola de críticas

No obstante, el mencionado comunicador indicó que, frente a este contexto, existe la posibilidad de que se termine el vínculo entre Sekou Gassama y Universitario de Deportes, sobre todo porque recientemente se supo que las críticas le estarían afectando más de lo esperado, algo similar a lo que en su momento ocurrió con Diego Churín y Dorregaray.

“Yo creo que sí se puede romper el vínculo. Total respeto para Gassama, es un buen profesional pero hay un tema de críticas que están afectando y es normal. Le pasó a Churín y también a Dorregaray, que pidió su rescisión de contrato antes de tiempo. Con Gassama podría ser, quizás no ahora, pero sí a mitad de año porque ahí se puede reemplazar un extranjero”, detalló.

Sekou Gassama está lesionado.

Universitario busca reforzarse ante bajo nivel de Gassama

En ese sentido, Peralta también señaló que en Universitario se viene evaluando la posibilidad de fichar a un futbolista peruano con el objetivo de reforzar el ataque del equipo.

“Por eso se habla de un fichaje nacional. Entre miércoles o jueves si avanza como lo está haciendo, pueden llegar novedades. Seguramente ya vamos a contar pronto con esa novedad porque tengo entendido que lo quieren rápido”, sentenció.

