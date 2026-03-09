Es tendencia:
Franco Velazco reveló si Universitario busca a Adrián Ugarriza para reemplazar a Sekou Gassama

Una de las grandes opciones para llegar a Universitario es Adrián Ugarriza y esto fue lo que respondió Franco Velazco.

Por Bruno Castro

Adrián Ugarriza.
© GeminiAdrián Ugarriza.

Universitario de Deportes está en la búsqueda de un nuevo jugador después de su última derrota frente a Los Chankas. El cuadro ‘Crema’ no está para nada contentos con el rendimiento que ha tenido últimamente, por lo que consideran que es posible llegar a hacer un nuevo fichaje que pueda ayudar al equipo. Mencionando incluso al que podría ser el reemplazo de Sekou Gassama.

Franco Velazco al llegar a Lima no dudó un solo minuto en hablar con la prensa. Mencionando su malestar por perder en condición de visitante, no obstante, también fue claro con la posibilidad de traer un nuevo jugador. Mencionando que hay una opción para poder fichar a alguien antes del cierre del mercado de fichajes.

Adrián Ugarriza en Universitario
Adrián Ugarriza en Universitario (Foto: Difusión).

“Mientras el libro de pases no cierre la próxima semana, no descartamos ninguna posibilidad con jugadores nacionales. Estamos evaluando opciones y Ugarriza está dentro de ese grupo. Por respeto y seguridad de la negociación, preferimos mantener en reserva los nombres de los jugadores con los que conversamos”, fue lo que respondió el administrador ‘crema’.

Eso sí, también menciona que hay otros jugadores con los que se viene conversando. En las últimas horas a aumentado el rumor de la posible llegada de Bryan Reyna o Piero Quispe. Claro, no se sabe si serán esos los nombres que tiene hoy en carpeta el cuadro ‘crema’.

¿Por qué Universitario busca reemplazo para Sekou Gassama?

La llegada de Sekou Gassama ha sido un duro golpe en Universitario de Deportes. Sobre todo por lo que viene significando, siendo un delantero que se esperaba mucho. Pero terminó llegando tarde a la pretemporada, lo cual hizo que no esté en forma y ahora también se ha lesionado, lo cual viene siendo un terrible golpe para el conjunto de Ate.

Universitario confirmó la verdadera situación de Sekou Gassama: ¿Está lesionado? ¿Cuándo jugará?

Sekou Gassama en Universitario
Sekou Gassama entrenando (Foto: X).
Según parte médico del mismo club, el jugador actualmente presente una distensión muscular en el abductor derecho. Esto dependiendo al grado de lesión podría tomar de 2 a 8 semanas, de ser más grave tendría que tratarse con operación y volvería en 3 meses aproximadamente. Así que todavía el atacante tiene para rato de para.

Por el momento, Sekou Gassama tan solo ha logrado disputar un total de 1 partido con la camiseta ‘crema’. Fue ante Cienciano que hizo su tan ansiado debut y no tuvo un buen rendimiento, terminando por jugar 30 minutos. Siendo duramente criticado por los hinchas por su estado físico. Desde ahí no volvió a salir ni en el banco de suplentes.

Datos Claves

  • Franco Velazco evalúa fichar a Adrián Ugarriza antes del cierre del mercado de pases.
  • El delantero Sekou Gassama presenta una distensión muscular en el abductor derecho actualmente.
  • La lesión de Gassama podría mantenerlo fuera de las canchas entre 2 y 8 semanas.
Bruno Castro
Bruno Castro
