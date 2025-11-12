Es tendencia:
Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima vs. Circolo EN VIVO y GRATIS por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima se enfrenta a Circolo Sportivo Italiano.

¡Bienvenidos al Alianza Lima vs. Circolo Sportivo Italiano!

Sean todos bienvenidos al encuentro entre Alianza Lima vs. Circolo Sportivo Italiano por la fecha número 7 de la Liga Peruana de Vóley.

Por Bruno Castro

Alianza Lima vs. Circolo Sportivo Italiano.
Alianza Lima vs. Circolo Sportivo Italiano.

Por la Liga Peruana de Vóley, Alianza Lima se enfrenta a Circolo Sportivo Italiano este miércoles 12 de noviembre, desde el Coliseo Miguel Grau, en el Callao. Duelo correspondiente de la fecha número 7 que dará inicio desde las 17:00 horas de Perú. La transmisión del encuentro será por Latina. Pero todos los detalles los conocerás en Bolavip Perú.

El cuadro de Facundo Morando viene con una gran performance en el torneo, hasta ahora se mantiene en la punta con 3 de 3. No sabe lo que es perder el cuadro ‘blanquiazul’. En su último choque se enfrentó a Olva Latino, que le dio pelea, pero al final el resultado no fue otro que un 3-1 que le permitió sacar un nuevo triunfo. Diana de la Peña terminó siendo la mejor jugadora de la contienda.

Por el lado de Circolo Sportivo Italiano vienen de un duro encuentro ante la San Martín. El cuadro ‘Santo’ pasó por encima a ‘Las Azurras’ que terminaron cayendo por 3-0 de forma contundente. Actualmente el cuadro de Marcos Blanco se encuentra en la posición 8 con tan solo 3 puntos.

bruno castro
Bruno Castro
