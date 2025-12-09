Alianza Lima ya no está solo y ahora compite con gigante de la MLS por el fichaje de Luis Ramos

Alianza Lima vuelve a sacudir el mercado y puso sus ojos en Luis Ramos, el delantero sensación que termina su cesión en América de Cali. La administración íntima ya envió una oferta formal y “bastante atractiva” a Cusco FC, según los periodistas Ana Lucía Rodríguez y Gustavo Peralta en L1 MAX.

Sin embargo, todavía nada está cerrado, porque en las últimas horas apareció un gigante de la MLS dispuesto a llevarse al atacante Luis Ramos y competir directamente con el club blanquiazul.

La propuesta de Alianza Lima no es improvisada: el club busca un nueve determinante, con potencia, gol y presencia física, capaz de reemplazar de inmediato a Hernán Barcos. Por ello, la dirigencia decidió hacer un esfuerzo económico mayor y presentar una oferta superior a la presentada en ocasiones anteriores, cuando ya habían intentado ficharlo sin éxito.

Pero el panorama cambió radicalmente con la aparición del equipo de la MLS, que ya comunicó su deseo de cerrar la transferencia cuanto antes. El club estadounidense no solo ofrece un salario muy superior, sino también un proyecto deportivo y de infraestructura a otro nivel.

Luis Ramos con América de Cali. (Foto: América de Cali)

Alianza Lima va por Luis Ramos

Alianza Lima no piensa retirarse de la pelea y considera que Luis Ramos puede convertirse en el fichaje bomba del fútbol peruano en 2026. En Matute quieren cerrar el trato antes de que la MLS aumente su propuesta económica y los deje sin posibilidades.

Mientras tanto, Luis Ramos analiza el panorama en silencio, pero conociendo que su futuro podría resolverse en las próximas horas. Entre el peso histórico de Alianza Lima y la tentación económica de la MLS, el goleador deberá tomar una decisión que puede cambiar por completo su carrera.

¿Cuánto dinero gana Luis Ramos?

Luis Ramos gana 30 mil dólares mensuales en América de Cali, según información oficial de Salary Sport. Con esta información, se entiende que por temporada se lleva 360 mil dólares.

¿Hasta cuándo Luis Ramos tiene contrato con América de Cali?

Luis Ramos tiene contrato con Cusco hasta diciembre del 2027. Si bien ahora está a préstamo en América de Cali, el delantero tiene que estar en el cuadro de Colombia hasta diciembre del 2025.

Datos claves

Alianza Lima envió una oferta formal por el delantero Luis Ramos a su club Cusco FC.

El club de la MLS que compite por Luis Ramos ofrece un salario y proyecto deportivo superior.

Alianza Lima busca en Luis Ramos el reemplazo de Hernán Barcos para la temporada 2026.

