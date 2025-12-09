Qué canal transmite en vivo Alianza Lima vs. Osasco por el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025

Alianza Lima debuta en el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025. Este martes 9 de diciembre enfrentará en el último turno de la jornada ante uno de los locales, Osasco. El duelo comenzará a las 20:30 horas local (18:30, Lima) en el Ginásio do Pacaembu, São Paulo.

El Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025 comienza este martes 9 de diciembre donde se jugarán cuatro partidos, dos por cada grupo. Alianza Lima jugará en el último turno, en lo que sería uno de los duelos principales ante Osasco, correspondiente al Grupo A.

El combinado dirigido por Facundo Morando va con amplias expectativas de hacer una buena labor en este Mundial de Clubes. Su debut será ante uno de los locales y, luego, le tocará jugar ante el club kazajo Zhetysu VC y cerrará ante el italiano Savino Del Bene Scandicci.

¿Qué canal transmite Osasco vs. Alianza Lima por el Mundial de Clubes 2025?

Osasco vs. Alianza Lima se juega este martes 9 de diciembre desde las 18:30 horas (Lima) y contará con transmisión en vivo de la señal Latina TV en Perú. Por otra parte, en Brasil, se podrá ver por SporTV 2.

CANALES DE LATINA TV:

DIRECTV : canal 192 (SD/HD) y 1192 (HD).

: canal 192 (SD/HD) y 1192 (HD). Movistar TV : canal 2 (SD), 102 (SD), 502 y 802 (HD).

: canal 2 (SD), 102 (SD), 502 y 802 (HD). Claro TV : canal 2 (SD) y 502 (HD).

: canal 2 (SD) y 502 (HD). Star Globalcom: canal 11.

¿Dónde ver en vivo y online Osasco vs. Alianza Lima por el Mundial de Clubes 2025?

Todos los partidos del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025 se pueden ver online y gratis a través de la plataforma VBTV, ofrecida por Volleyball World. Por supuesto, Bolavip Perú ofrecerá cobertura online punto a punto de sus partidos.

Convocadas de Alianza Lima para el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025