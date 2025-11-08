Alianza Lima vs. Circolo: fecha, hora y canal TV del partido adelantado de la Liga Peruana de Vóley

Falta muy poco para el inicio del Mundial de Clubes 2025, torneo en el que Alianza Lima representará al Perú en la máxima competencia de clubes de vóley. El certamen se desarrollará del martes 9 al domingo 14 de diciembre en la ciudad de Sao Paulo, Brasil.

El elenco ‘blanquiazul’ continúa su participación en la Liga Peruana de Vóley 2025/26 con el objetivo de conseguir el tricampeonato, sin embargo, deberán hacer una pausa para competir en el torneo internacional.

Por este motivo, la Federación Peruana de Vóley optó por adelantar algunos de sus partidos, entre ellos el que disputarán frente a Circolo Sportivo Italiano por la séptima jornada.

Publicación de la FPV en redes sociales (FPV).

¿Cuándo y a qué hora juega Alianza Lima vs. Circolo?

Las ‘íntimas’ enfrentarán al equipo de Pueblo Libre este miércoles 12 de noviembre en las instalaciones del Coliseo Miguel Grau, en el marco de la tercera jornada de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

El compromiso está programado para las 17:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador; 18:00 horas de Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos); y 19:00 horas de Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil.

Canal TV del Alianza Lima vs. Circolo

La hinchada de Alianza Lima podrá disfrutar del encuentro a través de las pantallas de Latina Televisión, disponible en señal abierta por los canales 2 y 702 HD.

Por su parte, Bolavip Perú brindará una completa cobertura, con la previa del partido, el punto a punto, las jugadas destacadas, declaraciones de las jugadoras, resultados, tabla de posiciones y mucho más.

Así va la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Así quedó la tabla de posiciones luego de que se llevara a cabo la segunda jornada de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026:

DATOS CLAVES

Alianza Lima representará a Perú en el Mundial de Clubes 2025 de vóley, que se jugará en Sao Paulo, Brasil.

El Mundial de Clubes se desarrollará del martes 9 al domingo 14 de diciembre.

Alianza Lima enfrentará a Circolo Sportivo Italiano el miércoles 12 de noviembre a las 17:00 horas (Perú).

