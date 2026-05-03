¿A qué hora se juega el ‘extra game’ Alianza Lima vs San Martín por la final de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

Alianza Lima y San Martín se enfrentarán EN VIVO HOY, domingo 3 de mayo, en el duelo de desempate que definirá al nuevo campeón de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

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El partido se jugará desde las 17:00 horas de Perú en el Polideportivo de Villa El Salvador. La transmisión estará disponible por señal abierta en Latina (canal 2) y Latina TV GO, además del Facebook oficial de la Liga Peruana de Vóley. Todas las incidencias también podrán seguirse a través de Bolavip Perú.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín?

El esperado ‘extra game’ entre Alianza Lima y San Martín se disputará este domingo desde las 17:00 horas de Perú en las instalaciones del Polideportivo de Villa El Salvador, escenario donde se definirá al nuevo campeón de la Liga Peruana de Vóley.

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¿Dónde ver Alianza Lima vs San Martín en vivo?

El partido entre Alianza Lima y San Martín será transmitido por Latina a través de sus canales 2 y 702 en HD, además de su plataforma de streaming Latina TV GO. Asimismo, los hinchas también podrán seguir el encuentro mediante la cuenta oficial de Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Este fin de semana se conocerá al nuevo campeón de la Liga Peruana de Vóley. Tras dos duelos muy disputados, en los que San Martín y Alianza Lima lograron una victoria cada uno, ambos equipos volverán a enfrentarse en el esperado ‘extra game’ que definirá al monarca de la temporada.

Además, este compromiso también servirá para romper la igualdad en el historial, ya que tanto ‘blanquiazules’ como ‘santas’ cuentan con cinco títulos cada una.

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En el primer encuentro, el cuadro de Santa Anita mostró un claro dominio y se quedó con un sólido triunfo por 3-0. Sin embargo, en la revancha, las de La Victoria reaccionaron a tiempo y lograron imponerse por 3-1 en un partido muy peleado, forzando así este tercer y definitivo enfrentamiento.

DATOS CLAVES

Alianza Lima y San Martín definen hoy el título de vóley a las 17:00 horas.

El partido de desempate se disputará en el Polideportivo de Villa El Salvador.

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