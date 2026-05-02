Universitario continúa en la búsqueda de su entrenador oficial mientras Jorge Araujo permanece como técnico interino tras la salida oficial del técnico español Javier Rabanal.

Publicidad

En medio de los rumores sobre posibles candidatos, el administrador crema Franco Velazco salió al frente para aclarar uno de los nombres más mencionados por los hinchas: Ricardo Gareca.

“Dentro de la evaluación quedó contemplado no continuar ni realizar ningún tipo de acercamiento con Ricardo Gareca, porque no se encontraba dentro de lo que nosotros estábamos buscando. Eso para descartarlo, digamos, de plano, y que no se hagan más novelas y que se estén manoseando nombres de profesionales”, declaró.

Pero no fue el único nombre tachado de la lista. El periodista Gustavo Peralta reveló en L1 MAX que Juan Reynoso también quedó fuera de carrera: “Hay un plan A y hay un plan B porque lo de Fabián Bustos no avanza. Juan Reynoso ya no, descartado”, señaló.

Publicidad

Juan Reynoso y Ricardo Gareca fueron descartados por Universitario. (Foto: Producción Bolavip)

Universitario ya definió al DT que quiere

Ahora, mientras unos técnicos son rechazados, otros toman más protagonismo. Ese es el caso de Fabián Bustos, que es el nombre que quiere la directa crema. Así pues, Universitario seguirá buscando entrenador, pero en paralelo lo seguirá mirando.

De esta manera, Universitario mantiene como prioridad a Fabián Bustos si logra destrabar su situación con Millonarios FC, mientras trabaja en alternativas bajo reserva para definir pronto a su nuevo DT.

Publicidad

El técnico Fabián Bustos durante el partido entre Universitario vs. Botafogo por la Copa Libertadores 2024. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Universitario juega su próximo partido en Trujillo este domingo 1:15 PM ante Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

¿Quién será el nuevo DT de Universitario?

Universitario todavía sigue en la búsqueda de su DT oficial mientras Jorge ‘Coco’ Araujo ocupa el puesto de interino. La primera opción sigue siendo Fabián Bustos, aunque por lo complejo de su situación, pueden ir por otro.

Publicidad

Datos claves

Franco Velazco descartó contacto con Ricardo Gareca por no ajustarse al perfil buscado.

El periodista Gustavo Peralta confirmó que Juan Reynoso quedó oficialmente descartado como candidato.

La directiva prioriza el fichaje de Fabián Bustos para reemplazar al técnico Javier Rabanal.