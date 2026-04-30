No sólo Facundo Morando: las jugadoras de Alianza Lima que podrían irse para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Alianza Lima se encuentra en la recta final de la temporada 2025-26 de la Liga Peruana de Vóley con la mira puesta en conquistar el ansiado tricampeonato. Sin embargo, mientras el equipo se prepara para disputar el ‘extra game’ ante San Martín, también empiezan a surgir novedades importantes de cara a la próxima campaña.

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En medio de este panorama, no solo se habla sobre la posible salida de Facundo Morando, sino también de algunas jugadoras que no continuarían en el plantel de cara a la temporada 2026-27.

Según se pudo conocer, entre los nombres que más suenan aparecen los de la armadora Doris Gonzáles y la atacante Maeva Orlé. Ambas piezas importantes para el aún equipo de Morando.

Facundo Morando podría cerrar su ciclo en Alianza Lima

Uno de los temas que más sorpresa ha generado entre los hinchas ‘blanquiazules’ es el futuro de Facundo Morando. Desde Brasil, distintos reportes señalan que el entrenador argentino tendría todo encaminado para asumir la dirección técnica de Fluminense.

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El estratega de 38 años, quien además dirige a la Selección Argentina, podría despedirse de Alianza Lima tras la final de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

De concretarse su salida, el club de La Victoria tendría que buscar rápidamente a su reemplazo para poder afrontar la próxima temporada de la mejor manera posible.

Doris Gonzáles y Maeva Orlé también dejarían el plantel

A la posible partida de Morando se suman dos bajas importantes dentro del equipo. La armadora Doris Gonzáles aparece como una de las salidas confirmadas para la próxima temporada, dejando un espacio sensible en una posición clave dentro del esquema ‘íntimo’.

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Por otro lado, la voleibolista francesa Maeva Orlé tampoco seguiría en el club. Su salida obligaría a Alianza Lima a reforzar nuevamente su plantel extranjero pensando en mantener el protagonismo a nivel local e internacional.

Alianza Lima ya piensa en la próxima temporada

Aunque todavía queda por disputar la gran definición ante San Martín, en La Victoria ya comienzan a proyectar lo que será el próximo campeonato. La dirigencia deberá tomar decisiones importantes tanto en el comando técnico como en la conformación del plantel.

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Con posibles salidas sensibles y la presión de seguir peleando títulos, Alianza Lima buscará rearmarse para mantenerse como uno de los grandes candidatos en la Liga Peruana de Vóley 2026-27.

DATOS CLAVES

Doris Gonzáles y la francesa Maeva Orlé no continuarían en el plantel de Alianza Lima para la temporada 2026-27.

El técnico Facundo Morando tendría todo encaminado para dirigir al Fluminense de Brasil tras la final.

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