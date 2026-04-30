Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, contó el verdadero motivo de su ofuscada reacción ante los periodistas: “Nadie me felicitó”

Cienciano consiguió un triunfazo ante Atlético Mineiro y se ubica como el único líder del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026. Si bien desde lo futbolístico hay mucho que rescatar, la conferencia de prensa del entrenador Horacio Melgarejo fue lo que generó tendencia a nivel internacional. En un altercado bastante fuerte con los periodistas, ahora explicó qué fue lo que realmente pasó.

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Con frases muy picantes como “Se nota que nunca jugaste al fútbol, eso es verdad también“, “Otro, siguiente pregunta o me paro y me voy” y “Hacen cada pregunta boluda que no puedo creer. ¡Qué malos que son!” fue que Horacio Melgarejo encendió la pradera y hasta hoy se cuestiona su actitud. Bueno, dando detalles de lo que le pasó por la mente, el estratega reveló algunos detalles.

😳 LA CONFERENCIA DE MELGAREJO, DT DE CIENCIANO, TRAS EL 1-0 AL MINEIRO DE DOMÍNGUEZ EN #SUDAMERICANA



🤯 “Se nota que nunca jugaste al fútbol”

😱 “La siguiente pregunta o me paro y me voy”

🤔 “Como nosotros nos vestimos de rojo piensan que somos Liverpool”

🙃 “Qué malos que son" pic.twitter.com/XtYEQ0fZHP — SportsCenter (@SC_ESPN) April 30, 2026

“Me molestó que llegué a la conferencia, dije buenas noches y nadie me saludó. Eso es educación. Me siento, miro a todos y veo una caras que parecía que habíamos perdido 8-0. Estaban esperando para matarme. Yo eso lo aguanto. Aguanto que me critiquen, que hablen mal de mí, que digan que soy mal técnico, pero lo que nunca le voy a aguantar a nadie es que no valoren el esfuerzo de mis jugadores”; explicó Horacio Melgarejo en el programa ‘Mano a Mano‘.

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🗣️Horacio Melgarejo: "Me molestó que llegué a la conferencia, dije buenas noches y nadie me saludó. Eso es educación. Miro a todos y veo caras de cul*. Estaban esperando para matarme".



"Aguanto… pic.twitter.com/lhZiMbPCj3 — DENGANCHE (@denganche) April 30, 2026

Seguido a ello, el entrenador de Cienciano hizo mucho énfasis en la importancia de la victoria lograda ante un equipo como Atlético Mineiro que en la previa era superior en distintos factores. “Saben las carencias que tenemos en varios aspectos. Le ganamos a un equipo que gasta 40 millones de dólares por año en jugadores y ni un periodista me felicitó, fueron directamente al cuchillo. Yo soy argentino-italiano, me corre una sangre bastante caliente por el cuerpo”.

Los números y estadísticas de Horacio Melgarejo como entrenador de Cienciano

Al margen de las más recientes declaraciones en conferencia de prensa que sin duda alguna pueden generar distintas reacciones por la manera ofuscada en que se dio, Horacio Melgarejo está al mando de un buen proceso en Cienciano. En 16 partidos disputados hasta el momento, contando Liga 1 y Copa Sudamericana, el equipo imperial ha conseguido 10 triunfos, 3 empates y 3 derrotas.

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En el Torneo Apertura 2026 vemos que Cienciano está en el tercer puesto con 23 puntos, a 6 unidades de los líderes que son Alianza Lima y Los Chankas. Por otro lado, en el Grupo B de la Copa Sudamericana están en el primer lugar con 7 puntos tras el triunfo por 1-0 ante Atlético Mineiro y sin todavía conocer de derrotas en 3 partidos. Dicho esto, Horacio Melgarejo está destacando en Cusco.

Fuente: Cienciano.

DATOS CLAVES

Horacio Melgarejo , DT de Cienciano, justificó su altercado en conferencia de prensa acusando falta de educación y de valoración al esfuerzo de sus jugadores por parte de los periodistas.

, DT de Cienciano, justificó su altercado en conferencia de prensa acusando falta de educación y de valoración al esfuerzo de sus jugadores por parte de los periodistas. Cienciano lidera el Grupo B de la Copa Sudamericana con 7 puntos y se mantiene invicto en el certamen internacional.

lidera el Grupo B de la Copa Sudamericana con y se mantiene invicto en el certamen internacional. El entrenador registra una efectividad destacada con 10 triunfos, 3 empates y 3 derrotas en 16 partidos oficiales durante la temporada 2026.