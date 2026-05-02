¡Alineación titular de Alianza! Alianza Lima vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto, transmisión ONLINE, link y señal por TV de Liga 1

Alianza Lima vs CD Moquegua juegan HOY, sábado 2 de mayo, por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 en el estadio Alejandro Villanueva (Matute) desde las 8:00 PM. Si buscas cómo VER EN VIVO el partido, aquí te contamos dónde mirar la TRANSMISIÓN OFICIAL por TELEVISIÓN y ONLINE. El duelo irá EN DIRECTO por la señal de L1 MAX y también podrás seguir el LINK por internet vía streaming desde tu celular, tablet o PC mediante la aplicación oficial de L1 MAX. Sigue GRATIS el minuto a minuto, goles, jugadas e incidencias del partido más esperado de la jornada.

Alianza Lima llega con la obligación de ganar para mantenerse en la pelea por la cima del Torneo Apertura 2026, pero tendrá bajas sensibles: ni Alan Cantero ni Paolo Guerrero fueron convocados para este compromiso. Por ello, miles de hinchas buscan cómo VER ONLINE GRATIS, seguir la TRANSMISIÓN EN VIVO por internet y encontrar el LINK desde el celular para no perderse ningún detalle del partido entre Alianza Lima y CD Moquegua en Matute.

Alianza Lima vs. CD Moquegua: probables alineaciones

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Marco Huamán; Jesús Castillo, Esteban Pavez, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Jairo Vélez y Luis Ramos.