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¡Alineación titular de Alianza! Alianza Lima vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto, transmisión ONLINE, link y señal por TV de Liga 1

VER Alianza Lima vs. CD Moquegua GRATIS por televisión e internet vía streaming y link de la transmisión vía L1 MAX.

Sigue gratis el minuto a minuto de Alianza Lima vs. CD Moquegua por el Torneo Apertura 2026.
© Producción Bolavip.Sigue gratis el minuto a minuto de Alianza Lima vs. CD Moquegua por el Torneo Apertura 2026.

Alianza Lima vs CD Moquegua juegan HOY, sábado 2 de mayo, por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 en el estadio Alejandro Villanueva (Matute) desde las 8:00 PM. Si buscas cómo VER EN VIVO el partido, aquí te contamos dónde mirar la TRANSMISIÓN OFICIAL por TELEVISIÓN y ONLINE. El duelo irá EN DIRECTO por la señal de L1 MAX y también podrás seguir el LINK por internet vía streaming desde tu celular, tablet o PC mediante la aplicación oficial de L1 MAX. Sigue GRATIS el minuto a minuto, goles, jugadas e incidencias del partido más esperado de la jornada.

Alianza Lima llega con la obligación de ganar para mantenerse en la pelea por la cima del Torneo Apertura 2026, pero tendrá bajas sensibles: ni Alan Cantero ni Paolo Guerrero fueron convocados para este compromiso. Por ello, miles de hinchas buscan cómo VER ONLINE GRATIS, seguir la TRANSMISIÓN EN VIVO por internet y encontrar el LINK desde el celular para no perderse ningún detalle del partido entre Alianza Lima y CD Moquegua en Matute.

Alianza Lima vs. CD Moquegua: probables alineaciones

  • Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Marco Huamán; Jesús Castillo, Esteban Pavez, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Jairo Vélez y Luis Ramos.
  • CD Moquegua: Carlos Grados; Cristian Enciso, José Granda, Aldair Perleche, Kevin Moreno; Ricardo Chipao, Nicolás Chávez, Cristian Mejía; Edgar Lastre, Yorman Zapata y Allonso Dávila.
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¡TAMBIÉN HACEMOS UN REPASO DEL PROMEDIO DE GOL!

Así están los registros de los goles que anotan en promedio tanto Alianza Lima como CD Moquegua.

¡LOS GOLEADORES!

Siendo ambos de nacionalidad ecuatoriana, repasamos a los artilleros de Alianza Lima y de CD Moquegua.

¡GRAN GRÁFICA PARA UN PARTIDAZO!

La Liga 1 publicó una impactante imagen del partido entre Alianza Lima vs. CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

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¡ALINEACIÓN TITULAR DE ALIANZA!

El técnico Pablo Guede decidió mover un poco el once inicial y los titulares de Alianza Lima ante CD Moquegua son: Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Huamán; Pavez, Gaibor, Gentile, Vélez; E. Castillo y Ramos.

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¡ASÍ LLEGAN LOS CLUBES!

Hacemos un repaso de los últimos cinco resultados que tuvo cada equipo: Alianza regular, Moquegua falta ajustar.

¡LAS PROBABILIDADES DEL PARTIDO!

Estando de local, Alianza Lima tiene el mayor porcentaje en la probabilidad de victoria, ¿se dará el triunfo ante CD Moquegua?

¡LAS BAJAS DE ALIANZA!

Hay que recordar que tanto Paolo Guerrero como Alan Cantero no están en condiciones de disputar el partido ante Moquegua y por eso no fueron considerados.

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¡EL PROBABLE ONCE DE MOQUEGUA!

También tenemos la alineación que usará Moquegua ante Alianza Lima, si no es que hay algún cambio de último minuto: Carlos Grados; Cristian Enciso, José Granda, Aldair Perleche, Kevin Moreno; Ricardo Chipao, Nicolás Chávez, Cristian Mejía; Edgar Lastre, Yorman Zapata y Allonso Dávila.

¡EL PROBABLE ONCE DE ALIANZA!

Conociendo la lista oficial de convocados de Alianza Lima para el partido ante Moquegua, este es el probable once que mandará Pablo Guede: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Marco Huamán; Jesús Castillo, Esteban Pavez, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Jairo Vélez y Luis Ramos.

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¡MUY BUENAS NOCHES AMIGOS DE BOLAVIP!

En instantes empezamos con el minuto a minuto del partido entre Alianza Lima vs. CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

Aldo Cadillo
Aldo Cadillo
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