Se terminó el Challenger de Aix-en-Provence para la raqueta número uno de Perú. Ignacio Buse, actual 61º del mundo, perdió en los cuartos de final del certamen ante el chileno Alejandro Tabilo (43º) por 6-4 y 6-0 en dos sets. De esta forma, el limeño perdió su cuarto partido ante el nacido en Toronto, Canadá y descenderá posiciones en el ranking ATP.

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Buse venía de vencer al argentino Francisco Comesaña (105º) y al francés Thomas Taurel (417º) para llegar a esta instancia de cuartos de final ante Alejandro Tabilo. El clásico trasandino Perú-Chile en este torneo fue el plato principal de la jornada en el Open du Pays d’Aix, nombre oficial del torneo.

Fue un primer set parejo con quiebre por lado hasta el momento decisivo donde Tabilo hizo valer la potencia para doblegar al tenista peruano y se lo llevó por 6-4. Luego de esto, el ‘Colo’ tuvo que ser atendido por personal médico y sintió una merma física que provocó que el chileno se lleve el partido al ganar el parcial por 6-0.

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De esta manera, Alejandro Tabilo se clasificó a las semifinales del Challenger de Aix-en-Provence donde enfrentará al estadounidense Ethan Quinn (48º), quien venció al chino Wu Yibing (100º) por 6-4, 5-7 y 6-4 en tres sets. La otra semifinal será entre el español Pol Martin Tiffon (197º) y el belga Zizou Bergs (44º).

Hats off to EQ ✍️👏



[4] Quinn heads into the Final Four 6-4, 5-7, 6-4 🆚️ Wu#ATPChallenger | @OpenduPaysdAix pic.twitter.com/3kYZtWQ8Eu — ATP Challenger (@ATPChallenger) May 1, 2026

Para Tabilo, campeón en este torneo en la edición 2024, fue su cuarta victoria ante Ignacio Buse en los cuatro partidos que jugaron entre sí en el circuito. Antes, le ganó en el ATP Challenger de Brasilia en 2023 por 6-4 y 7-6. Luego, en 2024, fue victoria en el Round Robin de Copa Davis por 2-6, 6-3 y 6-2. Y el último duelo data de hace algunos meses cuando ganó en las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro por doble 6-3.

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Ignacio Buse perderá puestos en el ranking ATP

La derrota tiene un sabor amargo para Ignacio Buse no sólo por cómo se dio el partido y por el rival, sino también por los puntos en el ranking ATP. Es que debía defender 50 puntos de la semifinal jugada en la edición 2026. Al llegar a cuartos de final, sólo pudo defender 25 puntos, por lo que pierde 25 en el escalafón mundial.

Así, con esta pérdida de puntos, repercute en el ranking ATP con un descenso de, al menos, tres puestos. Buse saldrá del Top 60, es decir que, del puesto 58 actual, estará en el 61 una vez que se actualice el listado el próximo lunes. A pesar de la pérdida de posiciones, no complicará sus participaciones en próximos torneos.

¿Cuál es el próximo torneo y cuándo jugará Ignacio Buse?

El ‘Colo’, ahora, tendrá unos días de descanso y pondrá su cabeza pronto en el próximo torneo, el ATP Masters 1000 de Roma, que se jugará a partir del lunes 4 de mayo. Por su puesto en el ranking, evitará hacer la qualy y jugará directamente el cuadro principal.

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No obstante, el sorteo del cuadro en el Masters 1000 de Roma se realizará este sábado. Será en ese momento cuando se confirme el próximo rival del tenista peruano y se podrá especular el día para su debut en el certamen.

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