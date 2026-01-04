Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras triunfo de Alianza Lima ante Regatas Lima

Con la Fase 1 ya concluida, la Liga Peruana de Vóley cierra su primera parte con gran intensidad competitiva. El partido entre Alianza Lima y Regatas Lima, disputado en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, fue el último del calendario y terminó de definir la tabla de posiciones, luego de una etapa marcada por encuentros muy disputados y cargados de emoción.

El cuadro ‘íntimo’ mostró su solidez y derrotó por 3 sets a 1 al elenco ‘chorrillano’ en la fecha 11 del certamen nacional. Las ‘blanquiazules’ se llevaron con autoridad el primer set (25-14), aunque perdieron regularidad en el segundo, donde cayeron 23-25. A partir de ahí, reaccionaron en el tercer y cuarto parcial (25-21 y 25-15) para cerrar de gran forma la primera etapa del campeonato.

Así se mueve la tabla de posiciones en la Liga Peruana de Vóley

Así se mueve la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley con los partidos de la fecha 11:

# Equipos PJ PTS 1 Universitario 11 30 2 USMP 11 29 3 Alianza Lima 11 27 4 Circolo Sportivo Italiano 11 18 5 Géminis 11 17 6 Regatas Lima 11 16 7 Atlético Atenea 11 15 8 Rebaza Acosta 10 11 9 Deportivo Soan 11 10 10 Olva Latino 11 9 11 Kazoku No Peru 11 8 12 Deportivo Wanka 11 4

Resultados de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 3 de enero

Universidad San Martín 3-2 Kazoku No Perú (Finalizado)

Circolo Sportivo Italiano 3-1 Géminis (Finalizado)

Universitario de Deportes 3-0 Deportivo Wanka (Finalizado)

Domingo 4 de enero

Deportivo Soan 3-0 Olva Latino (Finalizado)

Club Atlético Atenea 2-3 Rebaza Acosta (Finalizado)

Alianza Lima 3-1 Regatas Lima (Finalizado)

