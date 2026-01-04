Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras triunfo de Alianza Lima ante Regatas Lima

Con la Fase 1 ya concluida, la Liga Peruana de Vóley cierra su primera parte con gran intensidad competitiva. El partido entre Alianza Lima y Regatas Lima, disputado en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, fue el último del calendario y terminó de definir la tabla de posiciones, luego de una etapa marcada por encuentros muy disputados y cargados de emoción.
El cuadro ‘íntimo’ mostró su solidez y derrotó por 3 sets a 1 al elenco ‘chorrillano’ en la fecha 11 del certamen nacional. Las ‘blanquiazules’ se llevaron con autoridad el primer set (25-14), aunque perdieron regularidad en el segundo, donde cayeron 23-25. A partir de ahí, reaccionaron en el tercer y cuarto parcial (25-21 y 25-15) para cerrar de gran forma la primera etapa del campeonato.
Así se mueve la tabla de posiciones en la Liga Peruana de Vóley
Así se mueve la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley con los partidos de la fecha 11:
|#
|Equipos
|PJ
|PTS
|1
|Universitario
|11
|30
|2
|USMP
|11
|29
|3
|Alianza Lima
|11
|27
|4
|Circolo Sportivo Italiano
|11
|18
|5
|Géminis
|11
|17
|6
|Regatas Lima
|11
|16
|7
|Atlético Atenea
|11
|15
|8
|Rebaza Acosta
|10
|11
|9
|Deportivo Soan
|11
|10
|10
|Olva Latino
|11
|9
|11
|Kazoku No Peru
|11
|8
|12
|Deportivo Wanka
|11
|4
Resultados de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley
Sábado 3 de enero
- Universidad San Martín 3-2 Kazoku No Perú (Finalizado)
- Circolo Sportivo Italiano 3-1 Géminis (Finalizado)
- Universitario de Deportes 3-0 Deportivo Wanka (Finalizado)
Domingo 4 de enero
- Deportivo Soan 3-0 Olva Latino (Finalizado)
- Club Atlético Atenea 2-3 Rebaza Acosta (Finalizado)
- Alianza Lima 3-1 Regatas Lima (Finalizado)
DATOS CLAVES
- Alianza Lima derrotó 3-1 a Regatas Lima con parciales de 25-14, 23-25, 25-21 y 25-15.
- Universitario finalizó como líder de la Fase 1 con 30 puntos tras vencer a Deportivo Wanka.
- La jornada 11 concluyó hoy, 4 de enero, definiendo los doce puestos de la tabla de posiciones.