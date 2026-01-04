Es tendencia:
logotipo del encabezado
Vóley

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras triunfo de Alianza Lima ante Regatas Lima

El torneo peruano vive un momento de gran intensidad, con la tabla de posiciones cambiando constantemente fecha tras fecha.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley
© Alianza Lima VóleyTabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Con la Fase 1 ya concluida, la Liga Peruana de Vóley cierra su primera parte con gran intensidad competitiva. El partido entre Alianza Lima y Regatas Lima, disputado en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, fue el último del calendario y terminó de definir la tabla de posiciones, luego de una etapa marcada por encuentros muy disputados y cargados de emoción.

Publicidad

El cuadro ‘íntimo’ mostró su solidez y derrotó por 3 sets a 1 al elenco ‘chorrillano’ en la fecha 11 del certamen nacional. Las ‘blanquiazules’ se llevaron con autoridad el primer set (25-14), aunque perdieron regularidad en el segundo, donde cayeron 23-25. A partir de ahí, reaccionaron en el tercer y cuarto parcial (25-21 y 25-15) para cerrar de gran forma la primera etapa del campeonato.

Así se mueve la tabla de posiciones en la Liga Peruana de Vóley

Así se mueve la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley con los partidos de la fecha 11:

#EquiposPJPTS
1Universitario1130
2USMP1129
3Alianza Lima1127
4Circolo Sportivo Italiano1118
5Géminis1117
6Regatas Lima1116
7Atlético Atenea1115
8Rebaza Acosta1011
9Deportivo Soan1110
10Olva Latino119
11Kazoku No Peru118
12Deportivo Wanka114

Resultados de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 3 de enero

  • Universidad San Martín 3-2 Kazoku No Perú (Finalizado)
Publicidad
  • Circolo Sportivo Italiano 3-1 Géminis (Finalizado)
  • Universitario de Deportes 3-0 Deportivo Wanka (Finalizado)

Domingo 4 de enero

  • Deportivo Soan 3-0 Olva Latino (Finalizado)
Publicidad
  • Club Atlético Atenea 2-3 Rebaza Acosta (Finalizado)
  • Alianza Lima 3-1 Regatas Lima (Finalizado)
Puede ser una imagen de texto
Publicidad

DATOS CLAVES

  • Alianza Lima derrotó 3-1 a Regatas Lima con parciales de 25-14, 23-25, 25-21 y 25-15.
  • Universitario finalizó como líder de la Fase 1 con 30 puntos tras vencer a Deportivo Wanka.
  • La jornada 11 concluyó hoy, 4 de enero, definiendo los doce puestos de la tabla de posiciones.
nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26: fecha de inicio, equipos confirmados y formato de competencia
Voley

Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26: fecha de inicio, equipos confirmados y formato de competencia

¿A qué hora se juega el duelo Alianza Lima vs. Regatas Lima por la Liga Peruana de Vóley 2025-26?
Voley

¿A qué hora se juega el duelo Alianza Lima vs. Regatas Lima por la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

¿A qué hora se juega el duelo Universitario vs. Deportivo Wanka por la Liga Peruana de Vóley 2025-26?
Voley

¿A qué hora se juega el duelo Universitario vs. Deportivo Wanka por la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

Adrián Ugarriza sigue intratable y anotó su primer gol en el 2026
Peruanos en el exterior

Adrián Ugarriza sigue intratable y anotó su primer gol en el 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo