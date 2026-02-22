Álvaro Barco le responde a Paolo Guerrero por decir que Universitario es la amenaza de Alianza Lima: “No nos preocupa”

Luego del triunfo de Alianza Lima frente a Sport Boys en Matute, muchos podrían decir que las aguas empezaron a calmarse en la interna de la institución blanquiazul. Con diversas críticas encima, uno de los que dio la cara ante la prensa fue Paolo Guerrero y aseguró que Universitario de Deportes los estaría viendo como una amenaza. Bueno, la respuesta no demoró mucho en llegar.

“Eso lo crean ustedes, ese fantasma lo crean ustedes. Creo que somos amenaza para el otro equipo. Seguro hay algunos hinchas del otro equipo aquí. Los analistas del aire acondicionado, los expertos del fútbol. Me quedo un poco tranquilo, el que juega fútbol sabe. Los equipos que viene acá a tirarse atrás y defenderse nos cuestan un poco más”; señaló Paolo Guerrero respecto a los cuestionamientos que viene generando el nivel futbolístico de Alianza Lima.

Luego de dichas palabras que claramente generaron ruido en el ámbito deportivo nacional, desde Universitario de Deportes no se quedaron callados y fue Álvaro Barco quien remeció la situación con un contundente mensaje. “Alianza Lima es el enemigo máximo durante los 90 minutos de juego. Sin embargo, no nos preocupa su equipo, como dice Paolo”; mencionó en charla Raúl Chávez.

Si bien esta situación no pasará a mayores y muy posiblemente no se den más respuestas para no generar tensión entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, claramente estamos frente a un nuevo caso de dimes y diretes entre los compadres del fútbol peruano. No es algo ajeno a las últimas temporadas, así que mientras no excedan a otros ámbitos se podría ver hasta como folclórico.

Así van Universitario y Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026

Luego de empatar frente a Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo, Universitario de Deportes sumó 8 puntos en la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026. Vencieron 2-0 a ADT en el Estadio Monumental, empataron 1-1 con Cusco FC en condición de visita, le ganaron 2-1 a Cienciano jugando de locales y ayer igualaron 2-2 contra los rimenses. Es decir, los dirigidos por Javier Rabanal se mantienen muy expectantes en este inicio del campeonato.

Fuente: Universitario.

Por otro lado, si bien Alianza Lima genera críticas por el juego que muestra bajo el mando de Pablo Guede, lo concreto es que hoy en día son uno de los punteros del Torneo Apertura 2026 con 10 puntos. Ganaron 1-2 ante Sport Huancayo, vencieron 2-1 a Comerciantes Unidos, igualaron 0-0 contra Alianza Atlético en Trujillo y ganaron 1-0 frente a Sport Boys. El aspecto que más reclaman los hinchas es la eliminación de Copa Libertadores a manos de 2 de Mayo.

Fuente: Alianza Lima.

