Erick Noriega cerca de ganar su primer título en Brasil, tras anotar de penal y dar asistencia con Gremio

Erick Noriega está en un tremendo momento en el fútbol de Brasil, el mediocampista viene jugando de gran manera en el cuadro de Gremio. Conjunto que justamente se ha logrado clasificar a lo que es la final del Campeonato Gaucho. Esta es la primera vez que el peruano tendrá la oportunidad de ganar un título en el extranjero.

Frente a Juventude disputó una de las semifinales de este certamen nacional. En este caso, en el Estadio Alfredo Jaconi se dio un empate 1-1 en el marcador. El cuadro ‘Tricolor’ logró empatar el resultado gracias a una gran asistencia del ‘Samurai’ que dejó a su compañero Viery para que logre convertir la paridad, la cual obligó a que se defina en los penales el pase a la final.

Así fue la asistencia de Erick Noriega:

Tweet placeholder

Con este golazo de Viery se marcó el empate, pero el partido tuvo que definirse en la vía de los 12 pasos. De forma sorpresiva el peruano fue uno de los que se animó a patear y estuvo en el segundo lugar detrás de Carlos Vinícius. El ‘Samurai’ en este caso tomó el balón y decidió rematar con un fuerte disparo para poder vencer al golero Jandrei que si bien adivinó el lugar, fue imposible para él detener el disparo.

Penal de Erick Noriega:

Tweet placeholder

Erick Noriega jugará su primera final en Brasil

Ahora se vienen 180 minutos de alto impacto para Erick Noriega, que buscará tener su primer título en Brasil. En este caso, su rival será el Internacional, conjunto que logró clasificar tras vencer por un global de 7-0 al cuadro de Ypiranga, el cual no pudo resistirse ante el fuerte ataque del ‘Colorao’ que los dejó sin ninguna oportunidad.

En este caso la final será a partido de ida y vuelta. El primer juego será en el Arena do Gremio el domingo 1 de marzo, el horario todavía está por definirse. Mientras tanto, la vuelta será para el día domingo 8 de ese mismo mes en el Beria-Río, también se espera que se conozca el horario en la semana.

