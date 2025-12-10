¿Dónde ver en vivo Alianza Lima vs. Zhetysu por el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025?

Tras su debut con derrota ante el local Osasco por el Grupo A, Alianza Lima disputa su segundo partido en el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025. El elenco dirigido por el argentino Facundo Morando se juega una parada brava ante el conjunto kazajo de Zhetysu VC. El partido se juega este miércoles 10 de diciembre desde las 13:30 horas local (11:30 horas Lima).

Alianza Lima sufrió una derrota en su debut en el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025. Fue 3-0 para Osasco (parciales de 25-14, 25-17 y 25-18), que tuvo a Bianca Cugno como gran figura con 19 puntos, mientras que Caitlin Baird aportó 11 tantos.

Las ‘Blanquiazules’, por su parte, tuvieron en Maëva Orlé a su máxima anotadora con 11 puntos, seguidas de Ysabella Sánchez y Elina Rodríguez con 6 tantos cada uno. Ahora, el desafío para el conjunto peruano es sostenerse con chances de clasificación para la última fecha del grupo.

Este miércoles debe enfrentar a Zhetysu VC, conjunto de Kazajistán, por la segunda fecha del Grupo A. Este equipo viene de perder también 3-0 ante las poderosas italianas de Savino Del Bene Scandicci (parciales de 25-22, 25-21 y 25-20).

Por lo tanto, el duelo Alianza Lima vs. Zhetysu VC es definitorio para ambos equipos en sus chances de clasificación a las semifinales del Mundial de Clubes 2025. El ganador tendrá una mínima oportunidad en la última fecha y el perdedor jugará ya eliminado.

¿Dónde ver en vivo Alianza Lima vs. Zhetysu VC por el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025?

Alianza Lima vs. Zhetysu VC se juega este miércoles 10 de diciembre desde las 13:30 horas de Brasil (11:30 horas Lima). Contará con transmisión en vivo de la señal Latina TV en Perú. Por otra parte, en Brasil, se podrá ver por SporTV 2.

CANALES DE LATINA TV:

DIRECTV : canal 192 (SD/HD) y 1192 (HD).

: canal 192 (SD/HD) y 1192 (HD). Movistar TV : canal 2 (SD), 102 (SD), 502 y 802 (HD).

: canal 2 (SD), 102 (SD), 502 y 802 (HD). Claro TV : canal 2 (SD) y 502 (HD).

: canal 2 (SD) y 502 (HD). Star Globalcom: canal 11.

Todos los partidos del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025 se pueden ver online y gratis a través de la plataforma VBTV, ofrecida por Volleyball World. Por supuesto, Bolavip Perú ofrecerá cobertura online punto a punto de sus partidos.

Convocadas de Alianza Lima para el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025