Así se mueve la tabla de posiciones del Mundial de Clubes de Vóley tras el Alianza Lima 0-3 Osasco

El Mundial de Clubes de Vóley ha dado inicio y las tablas de posiciones se vienen moviendo. Tanto en el grupo A como en el B, donde ya se vienen dando partidos de alto voltaje en esta fecha inicial. Por lo que seguramente será un gran torneo que se podrá vivir al máximo y que en este caso por vez primera hay un representante peruano.

En este caso, el cuadro de Alianza Lima hizo su debut en el torneo frente a nada más y nada menos que el cuadro de Osasco São Cristóvão Saúde de Brasil. Cuadro que por cierto, cabe mencionar que es el anfitrión del certamen, así que le da un punto más amplio a la dificultad de enfrentarlo.

Este juego fue peleado, pero terminó siendo a favor del cuadro anfitrión que dominó el partido. El juego culminó en un contundente 3-0 a favor de las ‘brasileñas’. Terminó dándose los siguientes sets: 25-14, 25-17 y 25-18.

Por otro lado, el cuadro italiano de Savino Del Bene ganó 3-0 ante Zhetysu VC de Kazajistán. Si bien fue peleado cada uno de los sets, terminó 22-25, 21-25 y 20-25 el encuentro.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A

Luego de los dos juegos que se dieron en el Ginásio Poliesportivo do Pacaembu así se mueve la tabla de posiciones:

# Equipos Puntos PJ PG PP 1 Scandicci 3 1 1 – 2 Osasca 3 1 1 – 3 Alianza Lima 0 1 – 1 4 VC Zhetysu 0 1 – 1

Así se mueve el grupo B

El grupo B en este caso comenzó antes y con grandes juegos. El primer partido fue para Dentil Praia Clube de Brasil, los locales terminaron ganando a Zmalek Sporting Club de Egipto con un contundente 3-0. En este caso las brasileñas no tuvieron problemas para vencer por 25-11, 25-17 y 25-15, demostrando una gran superioridad en el campo de juego.

El otro partido también tuvo un juego con una gran diferencia, el Prosecco DOC Imoco Conegliano de Italia superó a Orlando Valkyries en un gran juego. El resultado final fue un 3-0 para las europeas, las cuales vencieron con un marcador de 25-14, 25-13 y 25-19.

Tabla de posiciones del Grupo B:

# Equipos Puntos PJ PG PP 1 Dentil Praia Clube 3 1 1 – 2 Prosecco FOC Imoco 3 1 1 – 3 Orlando Valkyries 0 1 – 1 4 Zmalek Sporting Club 0 1 – 1

