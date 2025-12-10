¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima por el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025?

El cuadro de Alianza Lima comenzó con el pie izquierdo su participación en el Mundial de Clubes 2025. Pero en la segunda fecha logró reponerse de gran forma, ahora se le viene un duelo clave que definirá su futuro en este torneo. No va a ser nada fácil, pero siendo un cuadro novato en este certamen, todo puede llegar a suceder.

El debut de las ‘blanquiazules’ no fue el mejor, tuvieron que enfrentarse al dueño de casa y anfitrión de este certamen internacional. El Osasco Voleibol Clube, cuadro que demostró un gran nivel en la cancha y terminó superando por el marcador de 3-0. La superioridad fue tanta que el duelo acabó con estos sets: 25-14, 25-17 y 25-18.

Pero ahora, el equipo de Facundo Morando supo mejorar en el momento clave y terminó venciendo al elenco de Zhetysu VC de Kazajstán. Comenzaron perdiendo el primer set, pero después lograron reponerse hasta lograr su primer triunfo en este torneo internacional. Eso sí, el juego fue bastante peleado, pero el 3-1 fue inminente con los siguientes sets: 24-26, 25-21, 25-23 y 26-24.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

El último partido de Alianza Lima en este Mundial de Clubes es vital para poder seguir con vida con miras a salir campeón. Por lo que podría ser un punto de quiebre para seguir con el sueño y dar la gran sorpresa del certamen, así como también quedar fuera de la posibilidad de sumar su primer título internacional.

El choque que tendrá Alianza será frente a Savino Del Bene Scandicci, cuadro italiano que es el Subcampeón de la Liga de Campeones de Voleibol Femenino de la CEV 2024-25. Este juego se disputará el día jueves 11 de diciembre en el Mercado Livre Arena Pacaembu desde las 15:00 horas de Perú (17:00 horas de Brasil).

Hay que recordar que esta es la primera participación de un equipo peruano en este certamen. Nunca antes un cuadro nacional había clasificado a un Mundial de Clubes, así que en este caso es entendible que no estén al nivel de otros equipos que están acostumbrados a un nivel todavía más alto. Pero a pesar de todo, está mostrando pelea en cada uno de los juegos en los que está participando.

