Alianza Lima 0-1 Osasco EN VIVO y GRATIS por la fecha 1 del Mundial de Clubes vía Latina: minuto a minuto

Comienza la aventura de Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025, el cuadro nacional debutará frente al elenco anfitrión Osasco Voleibol Club. Este encuentro no va a ser nada sencillo, pero se espera un juego reñido de principio a final este martes 9 de diciembre desde las 18:30 horas de Perú. La transmisión del encuentro estará a cargo de Latina.

Esta es la primera vez que Alianza está en este torneo internacional. Recordemos que este logro lo consiguió después de quedar subcampeón en el Campeonato Sudamericano de Clubes de Vóley 2025. Lo que le ha permitido estar en este certamen, siendo el primer conjunto peruano que llega a participar.

Mientras tanto, el conjunto de Osasco está en este certamen por ser el equipo anfitrión del certamen que se realiza justo en Sao Paulo. Por esa razón se puede ver dos equipos brasileños en este certamen que seguramente van a dar mucho que hablar.