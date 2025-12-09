Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial de Clubes

Alianza Lima 0-1 Osasco EN VIVO y GRATIS por la fecha 1 del Mundial de Clubes vía Latina: minuto a minuto

Por el Mundial de Clubes 2025 Alianza Lima se enfrenta al Osasco Voleibol Club de Brasil.

Por Bruno Castro

Sigue a Bolavip en Google!
Alianza Lima vs. Osasco Voleibol.
© Alianza Lima y Osasco Voleibol.Alianza Lima vs. Osasco Voleibol.

Comienza la aventura de Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025, el cuadro nacional debutará frente al elenco anfitrión Osasco Voleibol Club. Este encuentro no va a ser nada sencillo, pero se espera un juego reñido de principio a final este martes 9 de diciembre desde las 18:30 horas de Perú. La transmisión del encuentro estará a cargo de Latina.

Esta es la primera vez que Alianza está en este torneo internacional. Recordemos que este logro lo consiguió después de quedar subcampeón en el Campeonato Sudamericano de Clubes de Vóley 2025. Lo que le ha permitido estar en este certamen, siendo el primer conjunto peruano que llega a participar.

Mientras tanto, el conjunto de Osasco está en este certamen por ser el equipo anfitrión del certamen que se realiza justo en Sao Paulo. Por esa razón se puede ver dos equipos brasileños en este certamen que seguramente van a dar mucho que hablar.

Publicidad

Set 2: Alianza Lima 8-12 Osasco

Bianca Cugno está letal y sigue haciendo buenos puntos.

Set 2: Alianza Lima 5-8 Osasco

El cuadro de Brasil sigue dominando el partido en este segundo set.

¡Arrancó el segundo set!

En Brasil ya se juega el segundo set entre Alianza Lima vs. Osasco.

Set 1: Alianza Lima 14-25 Osasco

Alianza Lima cayó en el primer set contra Osasco.

Set 1: Alianza Lima 11-19 Osasco

Osasco la mandó afuera y Alianza Lima consigue acercarse un poco más.

Publicidad

Set 1: Alianza Lima 9-15 Osasco

Mal saque de Alianza Lima y Osasco se va a los 15.

Set 1: Alianza Lima 6-13 Osasco

Larissa Besen consigue el punto 13 y se sigue distanciando Osasco de Alianza Lima.

Set 1: Alianza Lima 4-9 Osasco

Nuevo punto de Osasco que está dominando el partido con sus grandes mates.

Set 1: Alianza Lima 2-5 Osasco

Bianca Cugno pone adelante al cuadro brasileño con un fuerte mate ante Alianza Lima.

¡Arrancó el partido!

Alianza Lima enfrenta a Osasco en Brasil.

Publicidad

¡Equipo mentalizado!

Las jugadoras de Alianza Lima ya están listas para el partidazo.

Imagen

¡Estas son las convocadas!

Conoce las jugadores de Alianza Lima que están convocadas para este partido ante Osaca.

Imagen

¡No están solas!

La hinchada de Alianza Lima se hace presente en Brasil para poder alentar al equipo.

Imagen

¡Llegó el plantel de Alianza Lima!

El cuadro de Alianza Lima ya se encuentra en el Mercado Livre Arena Pacaembu de Brasil.

Imagen

¿A qué hora es el partido de Alianza Lima?

El cuadro de Alianza Lima enfrentará al Osasco Voleibol este martes 9 de diciembre desde las 6:30 horas en el Mercado Livre Arena Pacaembu.

Imagen
Publicidad

¡Duro entrenamiento de Alianza Lima!

El cuadro de Alianza Lima y su duro entrenamiento para este torneo internacional.

Tweet placeholder

¿Dónde se transmitirá el Alianza Lima vs. Osasco?

Conoce todas las señales que transmitirán el partido entre Alianza Lima vs. Osasco Voleibol.

Imagen

¡Bienvenidos al Alianza Lima vs. Osasco!

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, acá comienza el minuto a minuto del Alianza Lima vs. Osasco por la fecha 1 del Mundial de Clubes 2025.

bruno castro
Bruno Castro
Lee también
Qué canal transmite en vivo Alianza Lima vs. Osasco por el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025
Voley

Qué canal transmite en vivo Alianza Lima vs. Osasco por el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Osasco y dónde ver el duelo por la fecha 1 del Mundial de Clubes?
Voley

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Osasco y dónde ver el duelo por la fecha 1 del Mundial de Clubes?

La sensible baja que sufre rival de Alianza Lima para el Mundial de Clubes
Voley

La sensible baja que sufre rival de Alianza Lima para el Mundial de Clubes

Pronósticos Sporting Cristal vs Cusco FC: los Celestes quieren dar el primer golpe en el Playoff de la Liga 1
Apuestas Deportivas

Pronósticos Sporting Cristal vs Cusco FC: los Celestes quieren dar el primer golpe en el Playoff de la Liga 1

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo